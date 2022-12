Lyt til artiklen

Det skal være helt slut med at tænde en cigaret, når AGF spiller sine hjemmekampe i fremtiden.

Aarhus Kommune har nemlig besluttet, at fodboldhungrende gæster ikke må tænde en cigaret på AGF's kommende stadion. I stedet vil der være rygezoner foran stadion, hvor gæsterne kan gå hen.

Det fremgår af en pressemeddelelse, kommunen har sendt mandag.

»Jeg anerkender, at rygning er et valg, som den enkelte tager på egne vegne. Men rygning hører ikke hjemme på et spritnyt moderne stadion, hvor alle – børn, voksne unge og gamle – mødes,« siger sundhedsrådmand Christian Budde (V) og tilføjer:

»Det handler ikke om, at vi er frelste – der skal selvfølgelig stadig være plads til både en pølse og en fadøl – men der skal først og fremmest være plads til og mulighed for, at man kan deltage i en røgfri fest og fællesskabet omkring byens hold. Det her er ikke anderledes, end vi ser så mange andre steder i samfundet – man kan ikke forvente at kunne ryge allevegne. Det er tiden ganske enkelt løbet fra.«

Det er planen, at AGF's nye stadion står klar i 2026.

Selvom det er en kommunal beslutning, bakker AGF op om tiltaget:

»Vi bakker op om rådmandens vision om at gøre det nye stadion røgfrit. I forvejen har vi stramme rygeregler, der er blevet skærpet flere gange i det sidste årti. Og i takt med, at antallet af rygere i samfundet falder, er det en helt naturlig vej at gå, at indføre rygeforbud på et nyt stadion,« siger administrerende direktør i AGF, Jacob Nielsen.

Lige nu er det tilladt at ryge enkelte steder på holdets nuværende stadion, Ceres Park.

Og det bliver det ved med, siger Jacob Nielsen:

»I praksis er det svært at implementere et total røgfrit stadion nu, hvor vi ikke kender områdets disponering i de nærmeste år. Men vi deler visionen om et helt røgfrit fodboldstadion i 2026 med rygezoner udenfor stadion«, siger Jacob Nielsen.