Var der straffespark?

Det spørgsmål blev aktuelt af flere omgange i søndagens opgør mellem FC København og Sønderjyske.

Opgøret, der endte 3-0 til københavnerne, bød nemlig på flere kontroversielle situationer, hvor dommer Peter Kjærgaard dømte straffespark til hjemmeholdet.

Og de to fodboldkommentatorer Stig Tøfting og Kenneth Emil Petersen var bestemt ikke enige i særligt det første straffespark, der blev dømt til FC København i Parken søndag aften. SE HELE DISKUSSIONEN I VIDEOEN ØVERST I ARTIKLEN.

Sønderjysketræner Glen Riddersholm var også uforstående over for flere af dommerens kendelser i opgøret, heriblandt det første straffespark, FC København blev tildelt.

Selvom de to kommentatorer ikke var enige i, hvorvidt bolden ramte en Sønderjyske-arm i sitatuionen, så var de to enige om én ting - der var ikke straffespark.

»Der er ikke straffe, uanset hvordan vi vender og drejer det,« lød det blandt andet fra Stig Tøfting i studiet hos TV3 Sport efter kampen.

»Der er overhovedet ikke straffespark. Jeg kan ikke på noget tidspunkt overhovedet i alle de tv-billeder, vi har set, se, at den bold rammer armen,« tilføjede Kenneth Emil Petersen.

Og det var særligt linjedommerens involvering i bedømmelsen af straffesparket til FC København, der fik diskussionen i kog i studiet.

»Det er jo helt grotesk, at man kan stå derude og så kigge ind på banen og sige, at der er straffespark,« lød det blandt andet fra Kenneth Emil Petersen. Se hele diskussionen om straffesparket i toppen af artiklen.

Det var Pep Biel, der scorede på det første straffespark og bragte FC København på 1-0. Senere i kampen var det så Michael Santos, der kunne sende københavnerne på 2-0, ligeledes på et straffespark.