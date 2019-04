En dejlig forårsdag og fodbold går hånd i hånd.

Torsdag tog AGF imod Sønderjyske i Superligaen under en blå himmel og høj sol i Aarhus.

Men var var én ting på banen, som TV3 Sports ekspertkommentator, Kenneth Emil Petersen, langt fra var tilfreds med.

Nemlig et par handsker.

»Jeg har jo lyst til at flyve ned her fra og flå dem af ham!« lød det fra Kenneth Emil Petersen med en humoritstisk tone i stemmen, da kameraet zoomede ind på AGF-spilleren Tobias Sanas handsker.

For handsker i det gode forårsvejr er den tidligere fodboldspiller altså ikke fan af. Og med et let grin i boksen blev der ikke langt fingre imellem:

»Det er horribelt!« kunne man høre Kenneth Emil Petersen sige under kamppen.

Om Tobias Sana bare har meget kolde fingre, eller om handskerne indgår i et ritual, vides ikke.