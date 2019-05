Det giver altså god mening, at den sydligste superligaklub, Sønderjyske, udnytter det store tyske fodboldmarked syd for grænsen.

For det er lige, hvad den ambitiøse klub med base i Sønderjylland har gjort med købet af den tyske venstreback Justin Plautz.

20-årige Plautz var tidligere på måneden til prøvetræning i Sønderjyske, og der har han overbevist træner Glen Riddersholm og den sportlige ledelse om, at han er fremtidens mand på venstreback-positionen.

Sønderjyske har godt gang i transferaktiviteten. Tidligere på ugen sikrede klubben sig Rilwan Hassan i FC Midtjylland, og i dag kunne B.T. afsløre, at klubben vil hente forsvarsprofilen Patrick Bangsgaard.

Justin Plautz. Vis mere Justin Plautz.

Den seneste Sønderjyske-signing har spillet ungdomsfodbold og for andetholdet i Werder Bremen, men er nu blevet løst fra sin kontrakt i den store tyske klub. Derudover har han klubben med det forrygende navn FC Hude Jugend på sit cv.

»Han trænede med i fire dage og gjorde det så overbevisende, at vi gerne ville se ham i en reserveholdskamp, hvor han også imponerede os. Han er en ung mand, der lige er fyldt 20 år, men han ser virkelig spændende ud, og vi tror, han går en stor fremtid i møde,« siger sportschef Hans Jørgen Haysen til Sønderjyskes hjemmeside.

Sønderjyske har i forvejen den tyske målmand Sebastian Mielitz i truppen. Justin Plautz siger, at han glæder sig til at fyre den af med sin landsmand og de øvrige holdkammerater - og til at prøve kræfter med Superligaen.

»Jeg er meget glad for denne mulighed, og jeg ser frem til nogle spændende år. Jeg fik set en kamp på stadion, da jeg var her, og jeg fik et rigtig godt indtryk af det hele. Spillerne var gode til at tage imod mig, og jeg glæder mig til at blive en del af holdet og udvikle mig yderligere som spiller,« siger Justin Plautz, som får trøje nummer 16 i den kommende sæson.