Det er ikke kun årets gyserkamp i bunden af Superligaen, der er på spil, når Lyngby og AaB mandag mødes i en drabelig duel om overlevelse.

Også spillerne kæmper om og for fremtiden, og især to herrer på hver sin side af midterlinjen har gjort det så godt, at der er ekstra bevågenhed på dem fra et hav af interesserede klubber.

Lucas Hey fra Lyngby og Malthe Højholt fra AaB.

B.T. kunne onsdag afsløre, at kometen Lucas Hey allerede har tiltrukket sig opmærksomhed fra fem store klubber fra udlandet, og han står nu foran den afgørende eksamen.

Lucas Hey har gjort kometkarriere i Lyngby dette forår. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lucas Hey har gjort kometkarriere i Lyngby dette forår. Foto: Liselotte Sabroe

Det samme gør sig gældende for AaBs midtbanestjerne Malthe Højholt, som under træner Oscar Hiljemark igen har fundet takter, der gør, at udenlandske klubber forsøger at slå kløerne i ham.

Det var for halvandet år siden, at russiske Rostov forsøgte at købe Malthe Højholt for minimum 15 millioner kroner, som B.T. kunne afsløre.

Nu har AaB-spilleren igen imponeret så meget, at klubber fra udlandet ifølge B.T.s oplysninger specifikt kommer til Lyngby Stadion 2. pinsedag for at se nærmere på ham.

Lyngby oplyser, at omkring 20 klubber vil være på lægterne til kampen mod AaB, og direktør, Nicas Kjeldsen, anser den store interesse for kampen for naturlig på baggrund af en god halvsæson for Superliga-bundproppen.

Malthe Højholt tiltrækker igen opmærksomhed fra større klubber end AaB. Foto: Bo Amstrup Vis mere Malthe Højholt tiltrækker igen opmærksomhed fra større klubber end AaB. Foto: Bo Amstrup

»Vi har i hele foråret oplevet stor interesse for vores spillere, især omkring vores unge, og det er ingen hemmelighed, at interessen her op til AaB-kampen er ekstra stor. Vi ved, at der kommer folk fra både ind- og udland til Lyngby Stadion til kampen, og det er ganske naturligt, når man ser på vores unge spilleres præstationer,« siger han.

Kampen mellem Lyngby og AaB sparkes i gang klokken 14.00. En kamp, hvor det handler om meget mere end tre point.