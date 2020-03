»Det kommer til at koste dansk fodbold millioner af kroner, at kampene i Superligaen på grund af coronavirus-smittefaren i øjeblikket bliver spillet uden tilskuere.«

Sådan lyder vurderingen fra FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein.

Superligaens suveræne tophold har på søndag hjemmebanefordel mod AC Horsens.

»Vi har ikke tænkt os at lukke en eneste tilskuer ind på MCH Arena ved den lejlighed. Så rundt regnet kommer vi indtægtsmæssigt til at gå glip af en lille million kroner. Det er jo mange penge. Økonomisk skal vi dog nok overleve. Men man kan da godt frygte, at der kommer flere kampe af lignende slags også i april og måske endda ind i maj,« siger Claus Steinlein.

Søndagens Superliga-kamp mellem Randers FC og FC Midtjylland blev spillet uden tilskuere, Foto: Henning Bagger Vis mere Søndagens Superliga-kamp mellem Randers FC og FC Midtjylland blev spillet uden tilskuere, Foto: Henning Bagger

Mandag satte direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, så helt konkrete tal på, hvor meget klubberne mister med en spillerunde uden tilskuere.

»Det koster i omegnen af 20 millioner kroner per runde som følge af tabte entréindtægter, nødvendige refusioner og manglende salg af mad, drikke og andet. Tabet vil være stigende runde for runde, hvis vi bliver ved med spille uden tilskuere,« siger han til Ritzau.

Han mener samtidig, at klubberne har ret til kompensation, da der - med fredagens opfordring fra statsminister Mette Frederiksen om at aflyse eller udsætte arrangementer med 100 deltagere mere - er tale om et påbud.

I FCM har man dog indtil videre ingen aktuelle planer om at opponere mod, at myndighederne 'blot' har lavet en henstilling og ikke et påbud mod, at tilskueropbakningen til eksempelvis en Superliga-kamp skal begrænses til et absolut minimum.

»Vi må bare rette ind. Myndighederne gør jo ikke dette for at genere. Det er indiskutabelt, at det er hårdt for samfundet, men står vi sammen, skal vi nok komme helskindet gennem denne periode også,« siger Claus Steinlein.

Han har det fint med, at Divisionsforeningen har besluttet, at Superligaens kampprogram afvikles som planlagt.

»Jeg synes sagtens, at det kan foregå på denne måde. Rent faktisk ser jeg ikke noget alternativ. Det eneste, jeg frygter, er, at det kan få sportslige konsekvenser. For hvad nu hvis en klub pludselig får sat otte spillere i corona-karantæne og derfor efterfølgende får så elendige resultater, at det ender med nedrykning? Degradering fra Superligaen vil i et økonomisk perspektiv have meget alvorlige konsekvenser,« siger Claus Steinlein.

FCK- og AC Horsens-spillerne gik ind på et tomt Parken før søndagens Superliga-opgør. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere FCK- og AC Horsens-spillerne gik ind på et tomt Parken før søndagens Superliga-opgør. Foto: Niels Christian Vilmann

I FC København, der indtager Superligaens andenplads 12 point efter FC Midtjylland, har man på sin hjemmeside meldt ud, at man følger Sundhedsministeriets anbefalinger, og at man i den resterende del af marts spiller sine hjemmekampe uden tilskuere.

Hvad dette økonomisk kommer til at betyde, har FCK's pressechef, Jes Mortensen, denne kommentar til:

»Vi har ikke overblikket endnu. Det kommer an på, hvor længe det varer, så vi ønsker ikke at rode os ud i at tale om det. Kort sagt: Vi har ikke lavet et regnestykke.«

Men eftersom der til torsdagens Europa League-opgør mod Istanbul Basaksehir var ventet noget nær fuldt hus i Parken, må det antages, at FCK indtil videre kommer til at gå glip af indtægter på tæt ved et tocifret millionbeløb.

Tomme tribuner i Aalborg på grund af frygten for coronavirus i søndagens Superliga-kamp mellem AaB og Lyngby BK. Foto: Henning Bagger Vis mere Tomme tribuner i Aalborg på grund af frygten for coronavirus i søndagens Superliga-kamp mellem AaB og Lyngby BK. Foto: Henning Bagger

Sportsøkonom Jesper Jørgensen, der er COO i virksomheden Deloitte Danmark, kalder den øjeblikkelige situation for 'stærk problematisk'.

»Jeg kan ikke forestille mig, at de manglende indtægter på kort sig kommer til at trække tæppet væk under de danske elitefodboldklubber. Som tingene er skruet sammen, tjener de væsentlig flere penge fra tv- og sponsoraftalerne end fra tilskuer- og kampindtægter. Men en 'dark horse' i det samlede regnestykke er helt klart, hvordan sponsorerne reagerer. For kan de mon finde på at kræve kompensation for den reducerede promovering?« spørger han retorisk.

Jesper Jørgensen har på den korte bane en smule ondt af AaB, der i Superliga-grundspillets sidste turneringsrunde søndag 22. marts får besøg af AGF.

»Det er en kamp, der har potentiale til at trække omkring 10.000 tilskuere. Så for AaB vil det helt sikkert være en ekstra bitter pille at sluge, at man ikke får billetindtægter,« siger Jesper Jørgensen med slet henvisning til, at Aalborg-klubben så sent som i sidste uge præsenterede et underskud for sidste regnskabsår på knap 34 mio. kroner.