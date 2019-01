Heerenveen-spilleren Marco Rojas er angiveligt på vej til en unavngiven dansk klub.

Det bekræfter klubben på klubben Twitter.

Den 27-årige kantspiller fra New Zealand har ifølge Heerenveen fået fri til at drøfte en mulig transfer med en klub i Danmark, og derfor er han heller ikke i spil til at komme i aktion i søndagens kamp Ajax.

Rojas har ikke fået meget spilletid i Heerenveen, hvor han skiftede til i sommeren 2017 fra Melbourne Victory. Blot tre kampe er det blevet til i denne sæson.

| Marco Rojas zit zondag niet bij de wedstrijdselectie van sc Heerenveen. De aanvaller heeft toestemming gekregen om te praten met een Deense club.#ajahee pic.twitter.com/rzja7f1kNL — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 18. januar 2019

Under sin tid i Melbourne Victory fik han kælenavnet 'Kiwi Messi'.

Heerenveen oplyser ikke, hvilken dansk klub, der skulle være tale om, men Rojas har en fælles fortid med Brøndby-træner Alexander Zorniger.

I 2015 var Zorniger træner i tyske Stuttgart, der på daværende tidspunkt ejede den newzealandske spiller, der dog var på udlån til schweiziske FC Thun.

Rojas har scoret i alt 29 mål for hollandske Heerenveen.