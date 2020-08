Klavs Bruun Jørgensen har fået nyt job – men det er ikke i håndboldens verden.

Den tidligere håndboldlandstræner skifter derimod sportsgren for en stund og skal fremover arbejde for Superliga-klubben Lyngby.

Her har Klavs Bruun fået job som mentaltræner og mentor for spillere og trænere på klubbens U15-, U17- og U19-hold.

»Det er mega spændende, og jeg glæder mig helt vildt til for alvor at komme i gang med arbejdet,« siger Klavs Bruun, der er blevet ansat i en deltidsstilling og havde først arbejdsdag mandag i denne uge.

Vi er vant til at se Klavs Bruun sådan her på trænerbænken - men nu venter en ny funktion hos Superligaklubben Lyngby. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Vi er vant til at se Klavs Bruun sådan her på trænerbænken - men nu venter en ny funktion hos Superligaklubben Lyngby. Foto: FRANCK ROBICHON

Han ved godt, at det set udefra kan virke lidt mærkværdigt, at han får et job i en fodboldklub, Men Klavs Bruun er ikke i tvivl om, at de mange erfaringer fra et liv på øverste hylde i dansk håndbold – både som spiller og træner – har udstyret ham med de nødvendige værktøjer.

»Jeg skal jo ikke koncentrere mig om selve sporten – jeg skal koncentrere mig om menneskene. Så kommer det ikke til at betyde noget, at det er inden for fodbold i stedet for håndbold.«

»Det bliver meget noget med at holde en-til-en samtaler med spillerne og trænerne, og nogle gange skal det så være nogle større sessioner omkring for eksempel gruppedynamikker: Hvad det er, det kan have af betydning for os hver især. Det bliver rigtig interessant,« siger Klavs Bruun, som også ser frem til selv at lære noget af at få et detaljeret indblik i maskinrummet i Lyngby.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de gør tingene i sådan en ungdomsafdeling, som har udklækket så mange talenter i en lang årrække. Det bliver spændende at få et indblik i, hvordan de gør tingene, og se, hvordan hele deres setup kører.«

Klavs Bruun understreger dog, at jobbet i Lyngby ikke betyder et farvel til håndboldsporten. Hans plan er nemlig stadig at vende tilbage til trænerbænken.

»Jeg har stadig store ambitioner som håndboldtræner, så når den rigtige mulighed kommer, så vil jeg gerne være træner igen. Det har jeg også talt med Lyngby om, og det er alle parter indforstået med,« siger Klavs Bruun, der stoppede som kvindelandstræner i januar.

Han kommer da også til at være en del af dansk håndbold i den kommende sæson, hvor han skal være håndboldekspert på TV 2 – det kan du læse mere om her.