FC Nordsjælland sælger talent til Groningen. Superligaklubben oplyser på sin hjemmeside, at 19-årige Nicklas Strunck Jakobsen skifter til den hollandske klub med øjeblikkelig virkning.

»Nicklas Strunck har fået en virkelig spændende og stor mulighed her, som vi ikke vil stå i vejen for, men vi kommer også til at savne ham i FCN. Det er en spiller med en helt fantastisk indstilling og mentalitet, der altid knokler på for at blive bedre på og uden for banen,« siger FCN-sportschef Jan Laursen til FCN's hjemmeside.

Han siger derudover, at den hårde konkurrence-situation om pladserne på midtbanen i Farum-klubben er en af grundene til, at Strunck skifter.

Den 19-årige midtbanespiller ser frem til det nye kapitel i karrieren.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Nu får jeg opfyldt en drøm om at komme til udlandet, og den chance er jeg meget glad for, at klubben ikke vil stå i vejen for. Jeg glæder mig til at prøve mig selv af uden for Danmark og opleve atmosfæren og fodboldkulturen i Holland,« siger Nicklas Strunck, som har spillet 33 officielle kampe for FCN siden debuten i februar 2018.

Groningen sluttede på ottendepladsen i den bedste hollandske række i sidste sæson. Her bliver Strunck holdkammerat med den tidligere AaB'er Jannik Pohl.

Flere andre danske spillere med forbindelser til FC Nordsjælland har spillet i Groningen herunder Morten Nordstrand og Nicklas Pedersen.

Strunck slutter sig med skiftet til rækken af spillere, som har forladt FCN denne sommer. Den inkluderer også Victor Nelsson, Karlo Bartolec, Mads Valentin Pedersen og sidste sæsons topscorer Andreas Skov Olsen.