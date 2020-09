Pengemanden Lars Seier Christensen står klar med penge, hvis Ståle Solbakken finder den rigtige stjernespiller til FC København i dette transfervindue.

Millionerne er ikke færdige med at rulle ud af kassen hos FCK.

En mislykket transfersaga med Pione Sisto og indkøbet af Kamil Wilczek og græske Marios Oikonomou har ikke mættet lysten til at forstærke truppen i København.

Det fortæller rigmanden Lars Seier Chrsitensen, der er en af ejerne af klubben, til B.T.

»Vi lytter altid til, hvad Ståle (Solbakken, red.) siger. Der skal meget til, før vi afviser ham, fordi det er ham, som har det ansvar,« forklarer Lars Seier Christensen.

Han påpeger, at udsigten til en potentielt nemmere vej ind i de europæiske turneringer gør det endnu mere sandsynligt, at FCK vil være villige til at sende millioner ud efter spillere, der kan forstærke holdet.

»Vi ved alle sammen, at denne her sæson er meget vigtig, fordi den giver en noget nemmere vej til at kunne kapitalisere på vores investeringer. Derfor vil vi være åbne, hvis der kommer det rigtige. Det viste vi også med Sisto,« siger han og tilføjer:

»Står vi med det helt rigtige, er vi klar igen.«

Lars Seier Christensen understreger dog, at FCKs trup allerede ser stærk ud i forhold til at kæmpe med om mesterskabet i den nye sæson.

»Men jeg synes, at vi har et godt hold. Vi har slået de tyrkiske mestre og spillede mere eller mindre lige op med Manchester United. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi håndterer klubber som Lyngby.«

»Vi havde mange vigtige skade sidste år, mens vi lige nu har et hold, som er klar hele vejen rundt, så jeg er meget fortrøstningsfuld,« fastslår Lars Seier Christensen.

FCK indleder jagten på mesterskabet søndag, hvor holdet på udebane møder OB klokken 18.