Inden kampen mod FC Midtjylland fik Nordsjælland-anfører Kian Hansen en idé.

Derfor gik han til modstanderholdets ditto Erik Sviatchenko og luftede forslaget, som ikke tøvede et eneste sekund.

»Begge vores mandskaber er meget multikulturelle, så det passede perfekt, at Kian faktisk tog fat i mig omkring hvorvidt, vi var friske på det her,« forklarer Erik Sviatchenko efter sejren mod FC Nordsjælland.

»Det var vi selvfølgelig.«

FC Midtjyllands Alexander Scholz i hovedstødsduel med FC Nordsjællands Kian Hansen og FC Nordsjællands Mads Døhr Thychosen under 3F Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland på Right to Dream Park i Farum, søndag den 7. juni 2020.

Få momenter inden dommer Jens Maae fløjtede opgøret i gang, satte alle 22 spillere det ene knæ i kunstgræsset på Right to Dream Park for at støtte op om Black Lives Matter-bevægelsen.

Sådan har mange gjort verden over for at markere sympati og respekt for bevægelsen, der for alvor er blevet aktuel igen efter George Floyds død i 25. maj.

Hans hjerte stoppede med at slå, efter han blev kvalt af en politimand, som hårdt pressede benet ned mod hans hals.

»Det er rimelig åbenlyst, hvad der sker rundt i verden med denne her tragiske ulighed,« mener Erik Sviatchenko.

»Det var en gestus til, at vi i fodboldens verden har en form for talerør og ansvar sammen.«

Søndag var der i øvrigt også Black Lives Matter-demonstration i København, hvor mere end 15.000 deltog.