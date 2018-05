Da Kent Nielsen mødte ind til dagens træning, havde han absolut ingen anelse om, at denne mandag ville blive hans sidste dag som cheftræner for Odense Boldklub.

»Jeg vidste ikke noget, da jeg kørte ind til træning i dag,« siger Kent Nielsen i et interview til BT.

Men der skulle ikke gå lang tid, før Kent Nielsen opfangede signalerne, da han blev kaldt ind på kontoret af sportsdirektør Jesper Hansen, hvor bestyrelsesformand og storinvestor Niels Thorborg også befandt sig.

»Det er jo ikke så ofte, at man bliver kaldt op på kontoret. Det (fyringen, red.) er jo ikke noget, man sidder og ‘small talker’ omkring. Man kommer meget hurtigt ind til sagens kerne, og det blev sagt på en ordentlig måde,« siger Kent Nielsen.

Kent Nielsen fik at vide, at OB-ledelsen ikke havde været tilfredse med de sportslige resultater siden 2015, hvor han kom til klubben. Her er OB endt udenfor top 6 i Superligaen, som har været klubbens målsætning.

Den 56-årige træner fik lov til at tage afsked med spillerne og trænerstaben, før han kort tid senere sad i bilen på vej hjem. Uden at have gennemført trænignen. Uden et fast job i hånden.

»Det er en tung og følsom dag. Og jeg er selvfølgelig ked af det. Men jeg er også afklaret med, at det er et af de vilkår, som cheftrænere er ansat under,« siger Kent Nielsen.

Det hele er frisk. Det er blot for få timer siden, at Kent Nielsen fik beskeden om, at han ikke længere skulle være cheftræner i OB. Han forventer derfor at bruge de næste par uger på at reflektere sammen med sin familie.

Når det er sagt, så er Kent Nielsen sikker på, at han nok skal komme stærkt tilbage og inden længe være parat til et nyt trænerjob.

»Jeg er rigtig glad for at være træner. Det har jeg også været i OB. Derfor har jeg svært ved at forestille mig lave andet. Men det er jo lige sket for tre-fire timer siden, så lad os lige få det gennemarbejdet, fordi det er som sagt en tung dag,« siger Kent Nielsen.