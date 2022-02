»Jeg gør alt for klubben. Jeg er på!«

Sådan lyder responsen, da vi tager kontakt til nyhedsvært Henrik Skovgaard for at høre, om han vil fortælle om sin passion for fodboldklubben OB.

Vi møder ham på Nature Energy Park – eller for odenseanere bare O'ænse Staadjon.

Det var her, Henrik Skovgaard for 45 år siden i 1977 så sin første OB-kamp som 13-14-årig. Sammen med vennen Lille-Palle fra nabobyen tog han toget på den lange rejse ude fra 'Lars Tyndskids Mark' på Vestfyn, hvor han boede.

Odense Stadion en dag i januar 2022.

»Når man bor derude, så tager man ikke bare lige ind til Odense og ser en fodboldkamp, men det gjorde vi altså. Vi så begge kampe mod 9erne (fodboldklubben B1909, red.) i guldsæsonen 1977.«

Kampe, der trak henholdsvis 23.000 og 25.000 gæster til stadion.

»Vi var der sgu. Det var første gang, jeg så en fodboldkamp med OB på stadion. Det gjorde et stort indtryk. Så mange mennesker, det tryk, der var, og de der brøl, når der blev scoret. Hold kæft, mand.«

Fodbold har altid fyldt meget i Henrik Skovgaards liv og tankevirksomhed. Han husker, han fulgte med i landsholdets udfoldelser i 1972, og hvordan han spændt så med, når datidens fynske tophold – B1909 og Odense Boldklub – var i aktion.

Men Kristi himmelfartsdag 1974, hvor OB mødte Vanløse i pokalfinalen i Parken, skete der 'et eller andet'.

»Der var ligesom et eller andet, der gjorde mig mere stribet end rød,« forklarer Henrik Skovgaard og begynder straks at fortælle om kampen.

En kamp, han beskriver som historisk af flere årsager: Det var OBs første pokalfinale. Og så var det første gang, at to hold fra den næstbedste række mødte hinanden i finalen.

»Det er jo en lidelseshistorie, for vi taber 5-2. Syv mål, der var knald på. Der skete et eller andet der. Det var for mig fødselstidspunktet, hvis man skal sige det.«

Henrik Skovgaard hilser på OB-legenden Lars Høgh ved 'Høghens Mur' før hver kamp ...

»Når man er i den alder, og det begynder at gå godt for et hold, så synes man, at det er mit hold. Det var ligesom, at så var det 'the shit'. Der var ikke nogen tvivl.«

Siden har Henrik Skovgaard ikke set sig tilbage.

»Det fylder en hel del. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på OB, og hvor der ikke lige er nogen blå striwer, der suser gennem frontallappen,« fortæller han.

Forholdet til OB har også givet Henrik Skovgaard et helt særligt venskab med stadionkammeraterne Kim og Leif, som han har lært at kende på stadion.

»Kim har stået her siden stenalderen. Leif er fra Jylland, og hans brødre er 'møgjyder',« fortæller Henrik Skovgaard om kammeraterne og får samtidig sendt et verbalt smølfespark af sted mod fansene af FC Midtjylland.

»Leif har pædagogisk baggrund, Kim er sømand, og jeg er journalist. Der er ikke noget, der sådan lige forbinder os. Men vi har én fælles ting, der forbinder os. Og det er fodbold, og det er dét, fodbolden kan. Det er en familie ved siden af.«

De tre venner mødes altid det samme sted på stadion og ser kampen.

»Jeg står normalt ikke i en OB-trøje. Men det er jo, fordi striwerne er herinde,« siger Henrik Skovgaard og banker let hånden mod venstre side af brystkassen.

Henrik Skovgaard har en fast plads på stadion sammen med kammeraterne Kim og Leif.

»Det er en identitet. Det er noget af mig,« forklarer han.

Og fra hjørnet stik modsat udebaneholdets fans gætter de på dagens tilskuertal, analyserer kampen og skælder ud på dommeren.

»Her har jeg licence til at råbe 'røvhul' efter dommeren. Det er ikke særlig pænt. 'Kraftidiot' råber jeg måske,« retter Henrik Skovgaard det til.

»Jeg kan være rasende, når de taber, og lige det modsatte, når de vinder. Jeg er i mine følelsers vold. Fodbold er følelser. Det er ekstremer.«

Et minde, en person og en anden klub Hvis du skal fremhæve ét særligt minde med OB, hvad er det så? »Hvornår jeg fik mest gåsehud? 17. august 2011. OB møder Villarreal i Champions League-kvalifikationen og vinder 1-0. Der var så meget knald på, at man kunne mærke tribunen gynge. Hans Henrik Andreasen scorer. Den jubel og den eufori kan jeg mærke i mig, når vi snakker om det.« Hvis du skal fremhæve én person i OB, hvem er det så? »Det giver jo sig selv. 817! Det fortæller ALT,« svarer Henrik Skovgaard med henvisning til OB-legenden Lars Høgh, der nåede at spille 817 kampe for klubben. »Det er ikke så meget det, at han har spillet 817 kampe. Det er mere det menneske, der var bag. Han var bare et godt menneske.« Hvis du nu blev tvunget til at holde med en anden dansk klub, hvilken skulle det så være? »Hvis jeg endelig skulle pege på en klub, så tror jeg, at det bliver Vejle. Inden OB trængte sig på, var der meget opmærksomhed omkring Vejle og Allan Simonsen. Og de vandt flere mesterskaber der i 70erne.« »Men altså, jeg er ikke sådan én, der hader andre klubber. Slet ikke. Der er nogen, jeg holder mere med end andre.«

Henrik Skovgaard er og bliver OB-fan. Så langt ind i hjertet, at tanken om et klubskifte er fuldstændig utænkelig.

»Jeg kommer aldrig til at holde med en anden klub.«

Er det lidt som et ægteskab – i medgang og modgang?

»Mja, og så er man lidt i tvivl om, hvem man er gift med. Man kan være ret uenig med ledelsen i klubben nogle gange. Men det er ikke ledelsen, jeg er fan af, det er klubben. Det er noget andet. Det er fællesskab. Glæde og lidelse. I medgang og modgang. Jo, det er sgu lidt et ægteskab. Jeg kan godt se parallellen.«

... og siger farvel til ham igen efter kampen.

Lige nu er der vinterpause i Superligaen, og Henrik Skovgaard har ikke set 'striwerne' i kamp på stadion siden pokalkampen mod Randers i december.

Søndag 27. februar spiller OB den første hjemmekamp i forårsæsonen i Superligaen. Det er mod 'møgjyderne'.

Og mon ikke Henrik Skovgaard er på plads i hjørnet sammen med Kim, Leif og et endnu ukendt antal fans i blåt og hvidt? Han vil gøre alt for klubben. Han er på!