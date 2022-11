Lyt til artiklen

Der var store forventninger til FC Midtjyllands prestigekøb Ken Fagerberg, da han i 2008 blev hentet til Superligaen som 19-årig.

Stortalentet blev købt for 10 millioner kroner, som dengang var i den rigtig høje ende at betale for danske klubber.

Men han dumpede med et brag.

Til bold.dk fortæller den i dag 33-årige angriber, som i karrierens efterår nu spiller fodbold på Færøerne, hvordan han smadrede sin karriere med stoffer og druk.

»Jeg misbrugte mit talent hele vejen igennem karrieren. Jeg levede et meget destruktivt liv med kontinuerligt misbrug af narkotika og alkohol,« siger han til bold.dk.

»Det startede allerede, da jeg spillede i Sverige, og så tog jeg den måde at leve på med til Danmark. Jeg havde nogle ‘forkerte’ venner, som jeg holdt fast i,« tilføjer han og fortæller, at det havde været meget værre, hvis han ikke havde haft et ståsted i fodbolden.

To år efter sin tiltræden i FC Midtjylland blev Ken Fagerberg sendt tilbage til Örgryte på lån, men han fandt aldrig tilbage i rytmen og blev herefter sendt videre til en række mindre klubber.

I Danmark nåede han også forbi klubber som Viborg, Horsens og Vendsyssel, inden han i september 2015 ramte bunden og ikke var på kontrakt overhovedet i et halvt år.

Her samlede svenske Assyriska ham op, men han er aldrig kommet tilbage til topfodbold, og nu lakker karrieren mod enden.