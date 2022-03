»Selvfølgelig skal jeg have den bold. Det er hundrede procent min fejl, og det sagde jeg også til drengene.«

OB-keeper Hans Christian Bernat var ærlig oven på sin graverende fejl, der bragte gæsterne fra AaB foran mandag aften.

»Bolden går i luften, og jeg tror faktisk, jeg slår den ved siden af målet, så der er noget i min position, der fucker op,« forklarede Bernat.

Du kan se det fæle målmandsdrop i toppen af artiklen.

»Jeg er simpelthen ikke sikker på, hvor jeg står i målet. Så jeg parerede den ind i nettet i stedet for ved siden af. Desværre.«

OB kom tilbage på 2-1 men endte alligevel med at tabe til nordjyderne, der fik scoret to gange mere i kampen.

»Det koster, og det gør ondt. Men det er en del af det at være målmand.«

Kort efter den store fejl i kampens indledning var Hans Christian Bernat dog på pletten, da han pillede Louka Prips friløber efter Mihajlo Ivancevics boldtab og rullefald.

»Hvis man laver fejl, skal man hurtigt videre og vise karakter. Jeg kom hurtigt videre og prøvede at løfte mig selv og bagkæden efter en hård start.«

»Det er personlige fejl, der har kostet. Det er svært for mig at sige til Nico (Mickelson, red.), at nu skal han tage sig sammen. Det er jo ikke med vilje. Hvis nogen sagde det til mig, ved jeg sgu ikke, hvad jeg ville sige.«

»Sådan er fodbold. Forhåbentligt lærer vi af vores fejl. Det er to unge fyrer, som koster mål i dag, og det sker forhåbentligt ikke igen, at vi laver samme fejl.«

OB mangler dog at udløse potentialet mener Bernat.

»Vi har et rigtig godt fodboldhold. Det er sagt før, men det vil jeg holde fast i.«

Alligevel er det fjerde kamp i træk, at OB lukker to eller flere mål ind.

»Der er helt klart ting i vores defensiv, der skal gøres bedre. Det er ikke godt nok.«

»Nu har vi én kamp mere i grundspillet, før vi finder ud af, om vi skal jagte eller virkelig skal koncentrere os om at overleve.«