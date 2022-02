Der er tilskuere tilbage i Superligaen. Men når de to største brag skal afvikles i foråret, bliver det uden udebanefans.

For både Brøndby og FCK må undvære deres respektive udebanefans, når de krydser klinger de næste to gange.

Det sker efter 'kedelige episoder' i efteråret, oplyser Divisionsforeningen. De fortæller, at man i samarbejde med klubberne har vedtaget en ny sikkerhedspakke med indsatser og skærpede sanktionsmuligheder.

En pakke, der lanceres inden længe i starten af forårssæsonen og med 'enkelte indsatser i efteråret'.

»Beslutningen om de to kampe uden udebanefans er taget i Divisionsforeningen blandt andet på baggrund af en anmodning fra politiet. Vi vil ikke have yderligere hændelser i foråret, hvor den nye sikkerhedspakke skal have mulighed for at blive implementeret og virke,« siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen og fortsætter:

»Udviklingen af sikkerhedspakken er koordineret i et godt samarbejde mellem klubberne, Politiet og Divisionsforeningen, som alle er enige om, at der skal sættes en stopper for de uacceptable episoder.«

Beslutningen, som er taget i samarbejde med politiet og kommer i kølvandet på 'episoderne ved seneste derby i oktober', betyder, at det kun vil være tilladt med hjemmebanefans til de to kampe i foråret.

Divisionsforeningen oplyser, at det lige nu ikke er muligt at udelukke hændelser som dem ved efterårets derby. Og det er derfor, FCK's fans ikke kan tage til Brøndby og omvendt.

Der er lige nu fire kampe tilbage i grundspillet, hvor de to hold allerede har mødt hinanden ude og hjemme. Der venter dog med al sandsynlighed to kampe i slutspillet mellem de to mandskaber, der lige nu ligger nummer et og tre i Superligaen.