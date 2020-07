Kasper Kusk startede forårssæsonen i Superligaen som lyn og torden, men flere dårlige præstationer efter corona-pausen har sendt ham på bænken.

Den 28-årige AaB-spiller er blevet far for første gang, men han mener ikke, det kan bruges som undskyldning for de dårlige præstationer på banen.

»Det har selvfølgelig betydet, at jeg har misset nogle træningspas og kampe, men det er ikke årsagen til, at jeg sidder på bænken lige nu,« siger han til B.T. og fortsætter.

»Jeg må bare erkende, at jeg blandt andet leverede en dårlig pokalfinale, som sendte mig på bænken. Jeg kunne selvfølgelig kalde træneren en idiot, men det hjælper absolut ingenting.«

AaB-spilleren Kasper Kusk. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB-spilleren Kasper Kusk. Foto: Henning Bagger

Kasper Kusk er ikke startet inde for AaB, siden de tabte pokalfinalen til Sønderjyske med 0-2 den 1. juli. Efterfølgende har Superliga-klubben hentet syv point i tre kampe.

Imens har fodboldspilleren skullet vænne sig til den nye rolle.

»Det sværeste har helt klart været at skulle tage imod mange forskellige råd og sortere i dem. Men vi er heldigvis kommet gennem graviditeten uden problemer, og nu skal fokussen tilbage på fodbolden.«

Her hjælper mor og far – den tidligere træner og nuværende byrådsmedlem i Aalborg Kommune Søren Kusk – med tiltrængt aflastning, så startpladsen kan vindes tilbage.

»Det er selvfølgelig også stort for både min mor og far. De er meget glade for den lille. Og det er meget betryggende, at de bor lige i området, så de kan hjælpe.«

Kasper Kusk står noteret for fem mål og otte assists i denne Superliga-sæson. Den seneste kasse skal vi tilbage til 8. marts for at finde. Det var i en hjemmekamp mod Lyngby.

Har du fået en forklaring på, hvorfor det lige var dig, der røg på bænken efter pokalfinalen?

»Nej, det har jeg ikke, og sådan er det. Og det er forståeligt nok. Vi har spillet godt og vundet fodboldkampe, så det er klart, at træneren holder fast i de spillere.«

Kasper Kusk er blevet far. Foto: Henning Bagger Vis mere Kasper Kusk er blevet far. Foto: Henning Bagger

Kasper Kusk forklarer afsluttende, at han sover på sit eget værelse inden kampdage, så han få ro natten igennem. Generelt går det fornuftigt med at få forældrerollen og fodbolden til at hænge sammen, forklarer han.

Den 28-årige Superliga-spiller vendte tilbage til AaB i 2018 efter ophold i FC Twente og FC København.