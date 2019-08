Stephanie Fisker sad på stadion og så det hele ske.

»Alt var godt. Jeg havde lidt tømmermænd efter et bryllup, men det holdt mig ikke tilbage fra at komme på Brøndby Stadion. Der skal som regel en del mere til. Men alt ændrede sig på et sekund, da Kasper slog sin hånd ned i græsset nogle gange,« siger Stephanie Fisker:

»Der kunne jeg godt se, at det var helt galt. Det er normalt ikke hans respons på at slå sig, medmindre det er alvorligt.«

Det var i søndags, at Kasper Fisker faldt til jorden i opgøret mod AGF i Superligaen. Mandag fik familien Fisker så beskeden: Fodboldspilleren har pådraget sig en korsbånds- og meniskskade, som muligvis kan holde ham ude resten af sæsonen.

Vis dette opslag på Instagram Makeup tutorial: Som primer brugte jeg otte timers søvn uden afbrydelser. Den fås kun i limited edition, hvis man har børn. Resten tog jeg på i ro og mag - og allerede her, har jeg jo hægtet samtlige mødre af, så lad os bare stoppe den her. Et opslag delt af Stephanie Fisker (@stephaniefisker) den 4. Aug, 2019 kl. 10.39 PDT

B.T. Sport har talt med Kasper Fiskers kone, Stephanie Fisker, om hvordan hun og manden har tacklet de sidste dage.

Stephanie Fisker vidste faktisk med det samme, at der var noget galt, da hendes mand lå i græsset:

»Jeg tænkte bare 'fuck'. Det er helt skidt det der. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var rigtig skidt.«

Efter at Kasper FIsker forlod banen, gav han sin hustru besked om, at han lige havde brug for at sunde sig lidt. Da han havde gjort det, kom Stephanie, børnene og midtbanespillerens mor ned i omklædningsrummet:

Vis dette opslag på Instagram I dag tager vi på Brøndby Stadion. Det gør vi for at heppe på far og resten af drengene, men også lidt for at Elva og Baldur for første gang hele weekenden, ikke er dem der larmer mest. #brøndby Et opslag delt af Stephanie Fisker (@stephaniefisker) den 18. Aug, 2019 kl. 7.26 PDT

»Han var ked af det. Jeg har været sammen med Kasper i otte et halvt år, og jeg har aldrig set ham græde. Det er første gang, jeg har set min mand græde. Det var et specielt øjeblik,« fortæller Stephanie Fisker.

Derfor gav hun sin mand et stort løfte i håbet om, at hun kunne få humøret op.

»Jeg kom til at love ham en baby som et desperat forsøg på at gøre ham glad. Nu når han han tigget og bedt. Det er noget, vi har snakket om i lang tid, og det var det eneste, jeg lige vidste ville gøre ham glad, da jeg så ham. Så jeg sagde, at jeg nok skulle give ham en baby. Han blev rigtig glad, så det virkede efter hensigten. Nu hænger han mig op på det,« siger en grinende Stephanie Fisker.

Selv om det er rigtig svært lige nu, er Kasper Fisker god til at håndtere modgang.

»Hans tilgang er, som den plejer – rigtig god. Allerede nede i omklædningsrummet, da vi var hos ham, sagde han, at hans mål er at komme tilbage og spille i Brøndby-trøjen i denne sæson. Han er også realistisk om, at det bliver svært. Men det er hans allerstørste drøm lige nu.«

Det er ingen hemmelighed, at Kasper Fisker brænder for Brøndby, og det har smittet af på familien:

»Før i tiden ville jeg sige, at det var fodbolden, der fyldte alt. Men efter vi kom til Brøndby, er det ikke længere fodbolden. Det er Brøndby. Den har vi alle sammen taget på os. Når jeg forsøger at synge 'Hjulene på bussen' for børnene, vil de hellere synge Brøndby-sange,« siger Stephanie Fisker.

Kasper Fisker har kontraktudløb med Brøndby i sommeren 2020, og efter at have været ude med en lang skade skulle Kasper Fisker nu ud og vise, at han fortsat skal spille i Brøndby. Men med denne skade har chancen for at vise sig frem lidt et stort knæk, og det ved Stephanie Fisker godt:

Vis dette opslag på Instagram I dag blev Kasper scannet og svaret var det værst tænkelige - en korsbåndsskade. Det påvirker ikke kun Kasper som fodboldspiller, men alt i vores hverdag, liv og fremtid. Vi er så kede af det og vi ved ikke rigtigt hvilket ben vi skal stå på. Eller Kasper ved det godt - for han kan ligesom ikke rigtigt stå på det ene. Undskyld. Det er nul procent sjovt, men jeg kan ikke rumme det. Alternativet er at kaste op af at have undertrykt min gråd det seneste døgn. Jeg gør alt hvad jeg kan, for at støtte og være dét, som Kasper har brug for - og det samme gør i. Tak. Tak for alle jeres beskeder og jeres omsorg. Vi har heldigvis hinanden. Og i dag er det ekstra særligt at betragte vores børn og det vi har skabt. Et opslag delt af Stephanie Fisker (@stephaniefisker) den 26. Aug, 2019 kl. 1.43 PDT

»Sandheden er jo, at Kasper til sommer måske ikke længere spiller i Brøndby, og det ændrer jo hele vores liv. Så skal vi måske finde et andet sted at bo. Det er jo i værste fald, men det er ikke det, vi håber på. Vi har jo været vant til at flytte rundt, men det har været på den fede måde, da Brøndby var en drøm for Kasper. Men det ville gøre mig sindssygt ked af det, hvis vi pludseligt skulle flytte, fordi det ikke går, som Kasper gerne vil have det, i sin karriere. Men det er en konsekvens, vi er nødt til at tænke over, og det er noget, jeg tænker rigtig meget over lige nu. Vi har dog ikke givet op på det her – specielt ikke Kasper. Men det er klart, at han ikke kan gå ind og bede om en kontraktforlængelse, og det havde han måske lidt håbet, at han snart kunne.«

Stephanie Fisker tror, at det var tanken om måske at have spillet den sidste kamp i Brøndby-trøjen, der fik Kasper Fisker til at græde i omklædningsrummet i søndags:

»Jeg tror filmen knækkede for ham på grund af tanken om. Faktuelt kunne det her ikke ske på et meget værre tidspunkt. Kasper har lige kæmpet sig tilbage, det tog noget tid og nu startede han så inde. Så jeg tror da, at han har stået og tænkt, at nu kører det for ham igen, og han er på rette vej. Så sker det her. Det er ubærligt. Det er ikke fair. Det er klart, at spørgsmålet 'er det her min sidste kamp i en Brøndby-trøje’ har ramt ham, og det kan han jo slet ikke bære. Men Kasper tror på, at det ikke er den sidste kamp for klubben. Hans drøm er at spille i Brøndby, og han vil gøre alt for fortsat at leve den drøm,« siger Stephanie Fisker.

Næste kamp for Brøndby er 1. september, når de drager til Herning for at spille mod FC Midtjylland. En kamp som Kasper Fisker må se hjemme på sofaen sammen med familien.