Særligt én tanke fyldte i Kasper Fiskers hoved, da han blev ramt af en ny grim skade.

Havde han spillet sin sidste kamp i Brøndby-trøjen?

Det fortæller midtbanekrigeren selv i et opslag på Instagram, hvor han for første gang sætter ord på den hårde skæbne, der ramte ham søndag aften.

'Dagene siden i søndags har været hårde,' skriver Kasper Fisker, der i slutningen af anden halvleg mod AGF røg til jorden efter et duel. Med adskillige klap i græsset signalerede han, den var gal, og undersøgelser viste også, at han havde ret.

Han har fået en korsbånds-og meniskskade, som måske holder ham ude resten af sæsonen, og med en kontrakt der udløber næste år, begyndte tankerne hurtigt at kredse om, hvorvidt søndagens kamp var den sidste i blåt og gult.

'En ubærlig tanke, som jeg ikke vil bruge mere energi på. Nu ser jeg fremad. Der er kun én vej og ét mål - og det er at få flere kampe i brøndbytrøjen og på Brøndby Stadion - og bruge min energi på at få det til at lykkes,' skriver Kasper Fisker, der også takker for støtten han har fået de sidste dage.

Og selvom skaden selvfølgelig er hård, har han stadig overskud til at komme med en kæk bemærkning.

'PS. Selvfølgelig skal min sidste aktion i brøndbytrøjen ikke være en tabt tackling til en spiller fra Århus Gymnastikforening,' skriver midtbanespilleren efterfulgt af en emoji, der græder af grin.

Den grimme skade kom kort tid efter, Kasper Fisker for alvor var tilbage i Brøndby-trøjen, for store dele af sidste sæson var han plaget af en skade i sin ene fod.

På stadion søndag aften var også Kasper Fiskers hustru, Stephanie Fisker, samt parrets to børn. Og Stephanie Fisker har tidligere fortalt, hvordan hun med det samme vidste, den var helt gal.

»Jeg tænkte bare 'fuck'. Det er helt skidt det der. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det var rigtig skidt,« fortalte Stephanie Fisker, der sammen med børnene gik ned til midtbanespilleren i omklædningsrummet.

»Han var ked af det. Jeg har været sammen med Kasper i otte et halvt år, og jeg har aldrig set ham græde. Det er første gang, jeg har set min mand græde. Det var et specielt øjeblik,« fortalte Stephanie Fisker, der også fik lovet sin mand endnu en baby i et forsøg på at muntre ham op. Hele interviewet med hende kan læses her.