Et opsigtsvækkende comeback kan være på vej i dansk topsport. Jesper 'Kasi' Nielsen vil genrejse håndboldholdet AG København og smide millioner af kroner i Brøndby IF. Han er ifølge eget udsagn klar med over 200 millioner til 'sportsprojekter'.

Den vilde melding præsenterede han i sidste uge på sin Facebook-side, og det er ikke nye toner fra den danske rigmand, der flere gange har ytret de store ambitioner.

Men alt står og falder med en opsigtsvækkende retssag. Kasi-Jesper er netop blevet erklæret konkurs i Danmark, mens han afventer udfaldet af milliard-striden med smykkefirmaet Pandora.

Her skal det afgøres ved voldgiftsretten, om Nielsen har ret i sit milliardkrav i forbindelse med salget af virksomheden.

Så hvordan hænger det hele sammen i forhold til at genrejse håndboldklubben og komme tilbage i folden hos Brøndby?

B.T. har søgt svar hos Jesper Nielsen.

Vi har hørt dig sige det før. Hvorfor er du på banen igen?

»Det skulle jo være sket for mange år siden. Men det er, fordi vi er meget, meget tæt på at få afsluttet vores sag med Pandora, der gør familien til milliardærer igen. Vi føler, at vi havde påbegyndt noget i AG København, som vi ufatteligt gerne ville have gjort færdig, fordi vi var og stadig er meget glade for det projekt.«



Men du er også lige gået personlig konkurs i Danmark. Og selv om du forventer, at Pandora-sagen falder ud til jeres fordel, så er intet afklaret. Hvordan hænger det sammen med en ambition om at genrejse AGK og gå ind i Brøndby?

»Jeg ved nok lidt mere om de her sager, end I andre gør. Jeg siger ikke sådan noget, hvis jeg ikke er ret overbevist om, at vi vinder vores sag. Vi er snublende tæt på en afgørelse, og når jeg udtaler mig, som jeg gør, er det mere end realistisk, at det bliver gennemført. At Pandora har valgt at slå mig konkurs lige før målstregen… Det er ren chikane.«

Kan du forstå, hvis folk tænker, at det er lidt tomme kalorier, når du har det nævnt så mange gange før?

»Jamen, jeg har nævnt det før, men jeg har også hele tiden nævnt, at den faktor, der skal opfyldes, er, at Pandora og jeg har afsluttet vores sag. Det har jeg sagt fra dag 1. Når jeg kommer til AGK og Brøndby, så er det ikke med et ambitionsniveau om, at jeg skal være en del af det. Men så bliver det som sidst. Vi kommer for at gøre en forskel. Brøndby har været tæt på mesterskabet en enkelt gang, men ellers har vi været ude af mesterskabskampen i mange år. Og det er ikke der, jeg vil se Brøndby. Hvis jeg skal ind i Brøndby, så skal jeg ind med noget, der kan bruges. Her tænker jeg selvfølgelig på finansiel styrke.«

AG København nåede at samle en perlerække af håndboldprofiler – heriblandt Mikkel Hansen – men klubben gik konkurs i 2012. Foto: Henning Bagger Vis mere AG København nåede at samle en perlerække af håndboldprofiler – heriblandt Mikkel Hansen – men klubben gik konkurs i 2012. Foto: Henning Bagger



Men alt afhænger af Pandora-sagen. Du har ikke midlerne nu?

»Nej, ikke til at gøre det på den måde, jeg vil. Og så holder jeg mig også væk, for jeg gør aldrig noget halvt. Derfor giver det ikke mening for os at gå ind. Vi lever et fint liv, og jeg bor på Mallorca, hvor jeg har været siden skattesagen i 2012. Men jeg savner Danmark. Jeg vil gerne hjem igen.«



Har du en konkret plan?

»Så snart Pandora udsender fondsbørsmeddelelsen, hvor de fortæller, at de har betalt mig, så igangsætter jeg min plan. Planen er, at jeg flytter tilbage til Danmark. Og jeg begynder at afsøge mulighederne for at få åbnet AGK. Det vil primært være ved at finde de rette samarbejdspartnere i form af klubber, der kunne have interesse. Man skal forstå, at AGK ligger nede i min kælder. Jeg har stadig trøjerne fra dengang. Alt ligger klart. Det vil være en genstart. For selv om der er gået så mange år, så mener jeg stadigvæk, at AGK har en berettigelse i dansk håndbold. Og jeg tror vitterligt også, at jeg kan gøre det til en fornuftig forretning, hvis jeg får lov til at gøre det færdigt.«

»Det samme gælder for Brøndby. Jeg kommunikerer jævnligt med Jan Bech (storaktionær og bestyrelsesformand i Brøndby, red.) om forskellige ting. Jan kender også mit ambitionsniveau. Han glæder sig også til, at vi skal have en snak, lige så snart sagen er færdig om, hvordan familien Nielsen igen kan spille en rolle i Brøndby. Vi skal ikke overtage Brøndby, det skal være i samme model som fra tidligere, hvor vi har været med til at hjælpe med at drive det fremad.«



Ifølge Jesper Nielsen er han tit i kontakt med Brøndbys bestyrelsesformand og storaktionær, Jan Bech. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Ifølge Jesper Nielsen er han tit i kontakt med Brøndbys bestyrelsesformand og storaktionær, Jan Bech. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh



Men helt konkret, hvordan bærer du dig ad med eksempelvis AGK-planen?

»I første omgang er det bare at finde en klub og finde spillerne. Så kører vi. Folk har altid fortalt mig, at man ikke kan skabe verdens bedste håndboldhold i Danmark. Det ved jeg da godt, man kan. Jeg fik sms'er fra 12-14 tidligere spillere, der skrev til mig, da de så mit opslag på Facebook. Jeg skrev til dem, at de nok er ved at være lidt gamle. Og Magnus Andersson (tidligere træner i AG København, red.) skrev: 'Hvornår skal jeg starte?'



Så du betragter det som en formsag, at du kan genstarte dit liv i Danmark?

»Ja, selvfølgelig. Jeg er kommet så langt i min rejse. Jeg har en fantastisk advokat i Boris Frederiksen (kammeradvokaten er kurator i Kasi-familiens konkursbo og fører voldgiftssagen mod Pandora, red.) til at føre min earnout-sag. Han er jo ikke holdt op med at køre sagen. Og det er nok, fordi der er noget i det. Det glæder vi os til at få afsluttet.«

Brøndby har nogle penge til gode. Omkring 30 millioner kroner ifølge klubben. Hvad med dem?

»Ja, det er jo småpenge. I samme sekund, Pandora betaler, har Brøndby også pengene på sin konto. Men jeg synes også, at familien og jeg fortjener en smule respekt for de 200 millioner, vi har lagt i klubben. Det er en familie fra Vestegnen, der har lagt så mange penge. Det er også værd at kippe med kasketten for.«



Vil du kræve indflydelse i Brøndby?

»Nej, det er ikke umiddelbart planen med det. Vi har i familien valgt dedikere et tocifret procentbeløb af vores earnout til sportsprojekter. Og så kan man selv regne ud, når det er to milliarder, vi får.«



I 2008 gik Kasi Group ind i Brøndby som storsponsor på en femårig aftale, der aldrig løb til ende. Kasi var ude af Brøndby i 2010. Og stadig i 2020 mener klubben at have penge til gode for sponsoratet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere I 2008 gik Kasi Group ind i Brøndby som storsponsor på en femårig aftale, der aldrig løb til ende. Kasi var ude af Brøndby i 2010. Og stadig i 2020 mener klubben at have penge til gode for sponsoratet. Foto: Liselotte Sabroe



Der vil være både Brøndby-fans og håndboldfans, der vil være skeptiske omkring din mulige tilbagevenden med historikken in mente. Hvad tænker du om det?

»Mit AGK blev flået fra mig efter den største svinestreg lavet mod en erhvervsmand i Danmark. Det er jeg ikke herre over. Jeg kan ikke garantere for, hvad andre folk gør. Det er heller ikke mig, der har opfundet min skattesag. Men det er mig, der har vundet den. Men jeg vandt ikke noget. For jeg fik bare lov til at beholde mine egne penge. Hvis jeg får taget mine penge, kan jeg jo ikke drive en sportsklub.«



Men der er jo naturligt ridser i lakken i forhold til dit image. Der vil være en skepsis.

»Og det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg har lært i mit liv, at når det er ude af mine hænder, kan jeg ikke gøre noget ved det. Skepsis? Ja, det er jo klart. Jeg deler vandene. Jeg laver et håndboldhold, der slår alle. Det får man jo ikke mange fans af. Det er der nok flere, der ikke vil være med til. Men når de kigger i et lidt større perspektiv, var de fleste håndboldfolk nok meget glade for at have et AGK. Skepsis er fint. Det har jeg intet problem med. Det lever jeg med. For jeg tror på det, jeg gør og siger.«

B.T. har været i kontakt med Jan Bech, der ikke ønsker at kommentere på, om han vil være åben for et samarbejde med Jesper Nielsen, der med egne ord forventer en afgørelse på sin sag på den anden side af nytår.



I december sidste år udtalte Jan Bech til B.T., at Jesper Nielsen var 'velkommen til at melde sig'.