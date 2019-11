FC København fik en syngende lussing på den midtjyske hede, hvor al gæstfrihed var sat til side, da FC Midtjylland vandt 4-1.

Der var stor forskel på de to hold, og især på dødboldene blev FC København udstillet ved tre midtjyske scoringer. Generelt var der ikke mange lyspunkter for manager Ståle Solbakken, der måtte se flere af sine profiler være langt fra vanligt niveau.

Nordmanden går på landsholdspause med nok at tænke over og nu hele syv point op til FC Midtjylland på førstepladsen, mens ærkerivalerne fra Brøndby kommer tættere og tættere på.

Her er B.T.s karakterer til FCK.

FC København 4-4-2:

Ikke den mest sikre præstation af svenskeren, som i iveren efter at agere sweeper-keeper kom til at servere en stor chance for Marcondes. Fik en enkelt bold i ansigtet, men havde ellers svært ved at gøre meget ved de mange FCM-mål, hvor opdækningen var mangelfuld. Karakter: 4

Puha. Meget hård første halvleg for kroaten, der havde den billigste bod på det midtjyske kræmmermarked. Der strøg midtjyder igennem hos ham og kom til indlæg, og han slap også Evander ved 2-0-målet. Byttede til venstre side efter pausen. Karakter: 2

Københavnernes muskelmand så ud til at kunne lide at bryde med Kaba og vennerne. Var hård i sine indgreb og kom også på tværs et par gange, hvor det kunne være gået endnu mere galt for FCK. Men så slap han Kaba ved 3-0-målet. Karakter: 4

Det var forsvarerne, som havde mest travlt hos løverne. Og heller ikke her, var der meget bid. Nelssons clearinger havde ikke den pondus, som man tidligere har set, og hans generelle tilstedeværelse blev undermineret af midtjydernes power. Karakter: 3

Fejlafleveringer og meget i bakgear. Det gav blandt andet masser af Mabil-tid til at smække indlægget til 2-0-målet lige ind i panden på Evander. Uvant plads, og den så ikke ud til at behage ham voldsomt. Karakter: 3

Det var herfra, FC København skulle have sine muligheder. Skabte københavnernes eneste nævneværdige chancer i første halvleg til først Santos og så N’Doye. Daramy hjalp ikke meget defensivt, men gav altså nogle offensive håb for FCK. Karakter: 5

Det lignede en Stage-kamp med masser af fight og hårde dueller, men midtbanemanden lavede flere frispark, end han erobrede bolde. Og heller ikke boldsikker nok i en kamp med så lidt plads. Karakter: 2

Kaptajnen på den noget gennemhullede skude. Og Zeca står altså på dækket, til skibet ikke længere er til at redde. En af få FCK’ere med tempo til at være med i den her type kamp lige nu. Karakter: 6

En meget anonym indsats af Fischer, der var mest iøjnefaldende, når han råbte ad holdkammeraterne eller reagerede på hjemmefansenes tilråb. Lod en mulig kæmpechance løbe ud i sandet i anden halvleg. Karakter: 2

Han er stærk, men med to midtjyske udsmidere på skuldrene blev det selv for N’Doye for svært at holde i bolden. Skulle nok have spillet på tværs til Santos efter 25 minutter, da han slap fri i feltet. Og selvom han fik banket reduceringen i mål, blegnede han på de defensive dødbolde, hvor han ellers er en nøgle for FCK. Karakter: 5

Fik en god mulighed tidligt i kampen, men sparkede lige i Hansens hænder. Det blev aldrig Santos’ kamp, for hidsigheden er ikke meget værd, når han konstant er en meget bagefter. Karakter: 3

Indskiftere

Kom ind, da det så helt sort ud for københavnerne. Og han kunne ikke gøre meget ved, at FCK måtte lide et markant nederlag i Herning. Karakter: 5

Kom ind med mindre end 20 minutter tilbage. Karakter: UB

Ind med 13 minutter tilbage af kampen. Karakter: UB

Der var ikke ét parameter, hvor FC København bare var på niveau med midtjyderne i dag. Fysisk underlegne, langsommere i boldomgangen, mindre viljestærke og ikke mindst markant dårligere på dødbolde. Solbakken manglede et modtræk. Karakter: 3