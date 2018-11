FC København gjorde det i dommerens overtid. Hentede en 1-0-sejr på Brøndby Stadion mod ærkerivalerne.

Det var i en kamp, hvor især Denis Vavro viste sin voldsomme styrke frem, mens Pieros Sotiriou hang lidt efter i den anden ende hos københavnerne.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er karaktererne til FC København:

Der var ikke 'tilbud på toiletruller i Bilka'-travlt hos Joronen, men Joronen gav med god forudseenhed og rolig attitude en præstation, som også sendte ro længere frem på holdet. Karakter: 6

Samarbejdet med Robert Skov rammer efterhånden næsten Wendt/Grønkjær-niveau. Kommer hele tiden med frem og giver enten mere plads til Skov eller en indlængsmulighed til sig selv. Karakter: 7

Stærk som en slovakisk udsmider. Og lige så svær at komme forbi. Det er de færreste, der får lov at danse på gulvet bag Vavro. Kom på tværs af flere potentielt farlige Brøndby-afleveringer. Og satsede hele klokkeværket for at undgå et Brøndby-mål. Karakter: 8

Har fået kredit for at løfte makkeren Vavro, men Bjelland har stadig til gode at funkle individuelt, og han reddes faktisk oftere af Varos no nonsense-forsvarsspil. Også for mange lange afleveringer, der ikke ramte en medspiller. Karakter: 5

Er i særdeles god form for tiden. Spillede mod Brøndby igen en stor kamp. Gode ridt frem. Tilpas ro på bolden. Og så to afslutninger og et potentielt farligt indlæg, som Sotiriou skulle have scoret på. Karakter: 7

Blev slet ikke sat op i den samme rolle, som han har haft længe efterhånden. Men du kan bare ikke holde ham fra at skabe noget og være farlig. Lagde flot op til en stor chance med tyve minutter tilbage og var farlig flere gange og med en assist. Karakter: 7

FCK-anføreren var i tæt trafik på midten, og han endte med at fungere mere som en bugservogn end en racerbil. Kom dog i vejen for mange farlige bolde. Karakter: 6

Har stilfærdigt arbejdet sig ind blandt Solbakkens foretrukne 11. Der bliver han nok lidt endnu, selvom det ikke helt løftede sig mod Brøndby. Der skal sættes lidt flere angreb op. Karakter: 5

Glimt af genialtiet med snie små vendinger, der åbnede hele Brøndby-holdet. Det løftede sig bare ikke helt derop, hvor Falk blev afgørende. Karakter: 6

Han skulle have scoret på sin store hovedstødschance kort inden pausen. Derudover var Sotiriou en blanding af god fight, gode førsteberøringer samt forfærdelige afleveringer. Kunne have været afgørende, hvis han kunne lægge en indersideaflevering på den sidste tredjedel. Karakter: 4

Han er blevet en indpisker, siden han sidst forlod FCK. Og han tager ALLE dueller - uden at vinde dem alle i dag. Men han kommer til at have mareridt over sit brændte hovedstød i anden halvleg. Karakter: 5

Indskiftere:

Efter den fine comeback-kamp og ros fra Solbakken mod FCMi pokalen skulle Wind ind og være afgørende mod Brøndby. Og det gjorde han jo præcis, som det var meningen. Karakter: 7

Har siddet ude et stykke tid efter ellers at have lignet en fast mand hos FCK. Kom ind for at spille bold på midten, og det kan han stadig med en relativt sikker pasningsfod. Karakter: 6

Havde sat sit hold op til at kunne spille bolden rundt om Brøndbys pres. Det lykkedes i perioder rigtigt fint, og FCK skabte chancer til at score i hvert fald et mål. Karakter: 7