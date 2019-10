19.433. Det er det antal, der maksimalt må være på Ceres Park.

Men søndag blev der slået stadionrekord med et højere antal, da hele 22.175 mennesker befandt sig på stadion til kampen mellem AGF og Silkeborg.

Alle var inviteret til gratis bold af Århus Stiftstidende i anledning af mediets 225 års jubilæum.

Der kom så mange, at klubben måtte afvise flere hundreder, som til gengæld fik gratis øl af klubben og kunne se kampen på storskærm uden for stadion.

Jens Anton Havskovs udsyn fra løbebanen. I baggrunden ses tribunen, han skulle have siddet på.

Mange stod på løbebanen og på trapperne for at overvære kampen, og trængslen gjorde, at kampen måtte udskydes med 15 minutter.

Klubben burde imidlertid have afvist flere, oplyser Johnny Damgård, leder hos Beredskabscenter Aarhus.

»Vi har ikke været involverede, så vi har ikke givet ekstra tilladelse til flere end de 19.433, som de har lov til at have på stadion,« siger Johnny Damgård og tilføjer:

»Hvis vi havde vidst, at de ville lukke så mange ind, var vi taget derud, så nu skal vi ud og have en snak med dem.«

Proppede tribuner på Ceres Park - så løbebanen måtte tages i brug. Foto: Henning Bagger

»Det er vi nødt til. Det, jeg har hørt af omveje, er, at der har stået folk på trapperne, og det er ikke tilladt, for der må ikke stå nogen på flugtvejene,« siger han og oplyser om eventuelle konsekvenser for AGF:

»Nu er det ikke os, der giver bøder, men nu skal vi lige have den her snak med dem først. Vi vil holde skærpet tilsyn med dem. Vi skal have fokus på det, og det er da interessant, at de har lukket flere ind, end de har tilladelse til.«

AGF glædede sig over den store interesse for kampen, men finder det samtidig 'ikke optimalt', at stadion i Aarhus ikke kunne kapere alle de mennesker, der ville se bold søndag.

Silkeborg vandt kampen med 4-3.