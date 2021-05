En Sønderjyske-spiller er blevet testet positiv for coronavirus få dage inden pokalfinalen mod Randers.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

I sidste uge blev et medlem af staben testet positiv, og det sendte fem spillere i isolation. Derfor har klubben indtil videre aflyst sine træninger eller afviklet dem under heftige restriktioner.

I dette tilfælde oplyser klubben dog, at ingen var i nærkontakt med den smittede, og derfor skal ingen i selvisolation inden finalen mod Randers.

»Da alle restriktioner er overholdt, og der har været stort fokus på afstand og ingen fælles spisning, omklædning eller bad siden det første tilfælde i sidste uge, er der denne gang ingen nære kontakter til den smittede spiller, som skal i isolation,« skriver klubben.

Det giver dog svære betingelser for træner Glen Riddersholms forberedelser. Nu skal truppen testet igen tirsdag og onsdag, og det betyder også, at træningen lukkes helt ned for tilskuere og medier tirsdag og onsdag.

Sønderjyske oplyser, at man løbende har testet truppen.

Kristi himmelfartsdag – torsdag – venter sæsonens vigtigste kamp for sønderjyderne, der skal forsvare sin pokaltitel mod Randers.

Sønderjyske besejrede AaB i finalen sidste år.