Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er krise og kaos i en klub, der aldrig er rykket ud af Superligaen før.

AaB har mandag fyret cheftræner Erik Hamrén, som nu er den anden cheftræner til at få sparket i den nordjyske traditionsklub i denne sæson.

»Det er uundgåelig konsekvens af en miserabel pointhøst. Og jeg vil næsten også sige, at det var en uundgåelig konsekvens af en katastrofal beslutning af AaB-ledelsen. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der er sket bag dørene – men Lars Friis-fyringen virkede som en stor overreaktion. Især når man så kun kunne hive en aldrende Hamrén ud af ærmet,« siger B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

AaB har blot hentet et point i de seneste ni kampe og er sidst i Superligaen, og det var medvirkende til, at Erik Hamrén fik stukket en fyreseddel i hånden af AaBs administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum. Ligeledes i det midtjyske har man givet sparket til to cheftrænere i denne sæson.

- Vi evaluerer hele tiden på tingene, og både Erik og vi har været bevidste om, at den udeblevne pointhøst ikke har været tilfredsstillende, lød det fra AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum i forbindelse med mandagens fyring af Erik Hamrén. Foto: Henning Bagger Vis mere - Vi evaluerer hele tiden på tingene, og både Erik og vi har været bevidste om, at den udeblevne pointhøst ikke har været tilfredsstillende, lød det fra AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum i forbindelse med mandagens fyring af Erik Hamrén. Foto: Henning Bagger

Først blev Bo Henriksen fyret i FC Midtjylland, og senere blev det Albert Capellas tur til at få samme skæbne i klubben.

»Ligesom hos FC Midtjylland er det en stor ledelsesmæssig falliterklæring at fyre to trænere på én sæson. Man undrer sig over, hvordan AaB, der trods alt hev en femteplads i land i den seneste sæson, er havnet i dette kaos,« fortæller Lasse Vøge.

AaB har ikke en ny cheftræner på tapetet i denne indeværende sæson, hvor det i stedet er assistenten Oscar Hiljemark, der nu tager styringen i den kriseramte klub.

Den blot 30-årige svensker overtaget jobbet midlertidigt i resten af sæsonen.