Glen Riddersholms exit fra sportsdirektør-posten i Vendsyssel FF får nu følger. Superliga-oprykkerne har ophævet samarbejdet med Allan K. Jepsen, som var ansat som udviklingstræner.

Riddersholm nåede kun at være ansat som sportsdirektør i Vendsyssel FF i 49 dage, inden han i denne uge blev annonceret som ny træner i Sønderjyske, som havde fyret Claus Nørgaard.

Allan K. Jepsen skulle oprindeligt have tiltrådt en nyoprettet stilling som superliga- og udviklingstræner hos Vendsyssel FF den 1. januar 2019 - en ansættelse, som Riddersholm havde en stor finger med i spillet.

»Allan og jeg har haft en del samtaler efter Glen Riddersholms pludselige opsigelse. Allan står i dag med en følelse af, at man ikke har været ærlig i ansættelsesforløbet, og at præmissen for hans ansættelse nu har ændret sig væsentligt, hvilket jeg er enig i,« udtaler bestyrelsesformand Jacob Andersen:

»Jeg har derfor i respekt overfor Allan imødekommet hans ønske om at blive løst fra kontrakten.«

Vendsyssel FF er i gang arbejdet med at finde en ny sportsdirektør, og forventer at kunne præsentere vedkommende i begyndelsen af 2019.

Glen Riddersholm forsætter efter planen i jobbet som sportsdirektør indtil udgangen af januar 2019.

Der har dog været snak om, at Sønderjyske gerne vil have Riddersholm tiltræder allerede den 1. januar. Men skal det ske, kræver Vendsyssel FF en økonomisk kompensation.

Glen Riddersholm er med virkning fra 1. februar 2019 ansat som cheftræner i Superliga-klubben Sønderjyske.

»Han har jo kontrakt med os frem til udgangen af januar, og vi har tænkt os at forholde os til det aftalte opsigelsesvarsel. Men Sønderjyske kan få Glen tidligere, hvis de er klar til at betale et symbolsk beløb. Og en månedsløn er altså ikke nok. Det er jo en lidt speciel situation, vi er havnet i. Var Glen skiftet til eksempelvis FCK, havde det været anderledes. Nu skal han være træner hos en af vores direkte konkurrenter i bunden af Superligaen,« har Vendsyssel FF's bestyrelsesformanden sagt til B.T.

Imidlertid er der intet, der tyder på, at man i Sønderjyske vil honorere Vendsyssel FF's krav.

»Jeg har haft en samtale med Jacob Andersen om sagen. Vendsyssel har meldt ud, at de ikke vil fritstille ham før, og derfor er vores udgangspunkt, at det bliver den nuværende assistenttræner (Niels Lodberg, red.), der er cheftræner i januar. Med den udmelding, som man i Vendsyssel FF er kommet med, har vi på stående fod ingen planer om at gøre et forsøg på at købe Glen fri,« siger Hans Jørgen Haysen, der er sportschef i Sønderjyske.

Efter sæsonens første 20 spillerunder ligger Sønderjyske nummer 11 i Superligaen med 22 point, hvilket er tre flere end Vendsyssel FF på 12. pladsen.