Der er feststemning på det meste af Ceres Park i Aarhus i disse minutter. Men for en del fodboldfans i det østjyske er det knap så sjovt.

AGF har til søndagens hjemmekamp mod Silkeborg lukket så mange tilskuere ind på stadion, at der er kommet massivt kaos.

Til dagens opgør har AGF arrangeret fri entré, men der er kommet så mange tilskuere ind gennem billetlugerne, at der ganske enkelt ikke er plads.

TV-billeder fra kampe viser, at flere fans står bag et spontant opsat hegn på den ellers så udskældte løbebane rundt om banen i Aarhus.

Billedet her er taget cirka 13.40 ved indgangen til Ceres Park. Foto: Mathias Hansen Vis mere Billedet her er taget cirka 13.40 ved indgangen til Ceres Park. Foto: Mathias Hansen

Samtidigt melder B.T.-journalist på stadion, Jens Anton Havskov, at der har bestilt gratis billetter til et bestemt afsnit, som han bliver nægtet adgang til.

»Vi har billetter til et af de øvre afsnit på stadion, men vi har lige fået at vide, at vi ikke må komme ind. Der er udsolgt, og vi kan få lov til at stå på løbebanen,« siger Jens Anton Havskov.

Kampen blev udsat 10 minutter på grund af, at tusindvis af tilskuere stadig stod i kø tæt på kampstart. Fem minutter inde i kampen, et kvarter efter kampens oprindelige starttidspunkt, var Jens Anton Havskov kommet gennem billetlugen, men han var ikke kommet ind på selve stadion.

En steward på stadion melder til Eurosport, at mange fans ikke er kommet ind på stadion, og at man derfor har sat en storskærm op i fanzonen uden for stadion til dem.

Jens Anton Havskov står netop nu på løbebanen med dårligt udsyn til selve kampen. Derfor ser han netop nu på storskærmen bag ham for at følge med.

»Der er ganske enkelt for få ind- og udgange til så mange mennesker,« siger han.

