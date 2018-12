Brøndby tog en hårdt tilkæmpet sejr mod Vejle, men der var alligevel enorme frustrationer at spore hos Brøndbys fans efter 2-1-sejren i Vejle.

Cheftræner Alexander Zorniger gik efter kampen ned for at sige tak for støtten til fansene, og her endte tyskeren i tydelige skænderier med flere Brøndby-fans.

Kun det tynde net bag målet og et par kontrollører holdt Alexander Zorniger og fansene adskilt, mens der blev råbt gloser efter hinanden.

Brøndby-fans viftede med armene af Alexander Zorniger, der efter skænderiet klappede på normal vis for at takke for kampen.

Superliga kampen mellem Vejle Boldklub og Brøndby IF på Vejle Stadion i Vejle, søndag den 9. december 2018. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Det affødte blandede reaktioner fra Brøndbys fans, hvor en del klappede, mens andre fortsatte med at vifte Zorniger væk med armene.

Til TV3 Sport maner Alexander Zorniger tingene til jorden, da han bliver spurgt ind til, hvad der blev snakket om.

»Nej, nej. Vi diskuterede kampen. Jeg prøvede at forklare nogle detaljer, men det er, som det er. Som træner skal du være glad, hvis du har 75 procent af fansene på din side. Jeg tror, jeg har 90 procent.«

»Jeg har fået meget respekt af fansene tidligere. Det er jeg meget taknemmelig for, men jeg er her ikke for at være elsket af alle,« svarer Alexander Zorniger til TV3 Sport.

Foto: Henning Bagger

Den tyske træner bliver i den forbindelse også spurgt ind til hele problematikken omkring Brøndbys ungdomsafdeling Masterclass, hvorfra der ikke kommer mange spillere til førsteholdet i øjeblikket.

Brøndby talte tidligere på ugen med Masterclass-chef Kim Vilfort, da Zorniger stillede op med 11 udenlandske spillere i forrige runde. Her forklarer Vilfort, at man skulle tale med en anden end ham om den manglende spilletid til Brøndbys talenter.

Også dette blev Zorniger spurgt til af TV3 Sport.

»Det er ikke min ting i dag. Jeg svarede i sidste uge. Du spurgte mig om de manglende danske spillere. Det er mit job. Jeg er ikke ansvarlig for løsningerne på det problem lige nu. Vi kommer til at snakke om en masse ting i vinterpausen i vinterpause, men ikke nødvendigvis så meget om Masterclass. Det er ikke her, jeg skal arbejde og have førsteprioritet.«