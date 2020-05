I FCN, AaB, Hobro og Brøndby kan utrygge spillere få lov til at slippe for at spille kamp, hvis de ønsker det.

Hvis spillerne i superligaklubberne FC Nordsjælland, AaB, Hobro og Brøndby ikke føler sig trygge ved at spille kampe under coronapandemien - skulle rækken blive genoptaget - vil de få lov til at blive væk.

Det skriver DR Sporten efter en rundringning til klubberne i landets bedste fodboldrække.

Her har 12 af de 14 klubber svaret. Men det er altså kun i de fire førnævnte, at eventuelt utrygge spillere, der frygter at blive smittet eller smitte andre, vil blive udeladt fra kampe.

De resterende otte har ikke forholdt sig til den konkrete problemstilling, lyder det, og er derfor ikke kommet med et klart svar, på hvordan man vil håndtere utrygge spillere.

De to klubber, der slet ikke har svaret DR Sporten, er Randers og Lyngby.

Enkelte klubber har henvist til Divisionsforeningen, der driver Superligaen, angående problemstillingen, men her siger direktør Claus Thomsen til DR Sporten, at det er op til de enkelte klubber.

Superligaen har været sat på pause siden starten af marts.

Divisionsforeningen har meldt sig klar til igen at spille kampe fra slutningen af maj og har udarbejdet en protokol, for hvordan det kan lade sig gøre på en forsvarlig måde, men venter på grønt lys fra myndighederne.

/ritzau/