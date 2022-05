»Uden tvivl.«

Björn Wesström er overbevist om, at OB råder over et helt specielt talent.

En spiller, der på sigt kan indbringe klubben mange millioner, hvis alt går op i en højere enhed.

Og den svenske fodbolddirektør ved, hvad han taler om, når det kommer til spillerhandler i fodboldens verden.

Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Foto: Kent Rasmussen/Byrd

I 2017 stod han bag det største salg i den svenske ligas historie, da AIK Stockholm sendte Alexander Isak til storklubben Dortmund.

Da Wesström tiltrådte i OB i januar, var han hurtig til at fremhæve Mads Frøkjær og Emmanuel Sabbi som klubbens største salgsemner.

Men nu har et nyt navn meldt sig på banen.

18-årige Jakob Breum har fået lidt af et gennembrud i denne sæson med fire scoringer i den stribede trøje og lige så mange for det danske U19-landshold.

»Jeg ved jo ikke, om han har megapotentiale. Det spiller ikke en rolle, for det er ikke os, der skal købe ham. Det er altid den købende klub, der skal vurdere, hvilket potentiale spillerne har,« siger fodbolddirektøren.

Han vover sig alligevel til at komme med en vild udmelding.

»Vi synes, han er en af Danmarks absolut mest spændende spillere.«

»Han kan absolut blive et stort salg på sigt, men jeg kan ikke svare på hvor stort,« fortsætter Wesström.

Jakob Breum blev matchvinder med sit mål mod AGF 1. maj. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Jakob Breum blev matchvinder med sit mål mod AGF 1. maj. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

Björn Wesström slår fast, at der ingen konkrete bud er på Jakob Breum.

»Vores fulde fokus er på hans udvikling. Vi har ikke andre ideer her og nu.«

»Han spiller på landsholdet og gør det godt der også, og det er klart, at det påvirker interessen for ham.«

»Vi må se, hvad der sker, men vi har ingen stress, og det oplever jeg heller ikke, at han har. Det er en fin situation for alle.«

Fortsætter Jakob Breum sin eksplosive udvikling, vil han nok uundgåeligt en dag skulle tage skridtet til en højere hylde end OB, og så drømmer Björn Wesström naturligvis om at kunne indkassere den helt store check.

»Det ville være fantastisk. Så vil vi have transporteret en spiller fra akademiet til førsteholdet og til europæisk topfodbold.«

»Sammen med holdets resultater er det jo det, vi arbejder for.«