Hurtig, hurtigere, hurtigst.

Det er bedst at score lige før pausen. Sådan lyder én af fodboldens helt store klicheer.

Men den anbefaling er der nogle af Superligaens spillere gennem tiden, der har valgt ikke at lytte til.

Nogle gange kan det ikke gå hurtigt nok. Og heldigvis for os, der holder af Superligaen og de overraskelser, den af og til serverer for os.

Peter Graulund, Emiliano Marcondes og Tiémoko Konaté er tre af de spillere, der har haft ekstra meget fart i støvlerne og scoret nogle af Superligaens hurtigste mål nogensinde.

Men for at finde det hurtigste mål, der nogensinde er scoret i Superligaen, skal vi helt tilbage til 2011 og en kamp mellem FC Nordsjælland og Esbjerg. Her nettede Emil Lyng nemlig efter ni sekunder!

Og dén rekord sidder han stadig på i dag.

Emil Lyng, 9 sekunder

Emiliano Marcondes, 14 sekunder

Tiémoko Konaté, 15 sekunder

Peter Utaka, 16 sekunder

Peter Graulund, 16 sekunder

Øverst kan du få et gensyn med de fem hurtigste mål, der nogensinde er scoret i Superligaen.