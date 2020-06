Når Rasmus Minor løber rundt på banen i Superligaen, ser man ham aldrig uden det karakteristiske pandebånd.

Men bag båndet gemmer der sig en noget dyster historie.

Hobro-spilleren har nemlig fået fire hjernerystelser, der har sat sig i kroppen for evigt og generer ham den dag i dag, fortæller han i et interview med DR.

»Min lillebror græd, da jeg vågnede op på hospitalet i 2013. Jeg var lige vågnet og havde fået morfin for at lindre smerterne, og så så jeg ham sidde og være ked af det. Det satte nogle tanker i gang, i forhold til om fodbold var det rigtige,« siger Rasmus Minor.

Vi smiler stadig Livstidskontrakten kom endelig i hus - og hvilken en af slagsen!! #pift #fest<3

I 2013 fik den nu 31-årige forsvarsspiller sin tredje hjernerystelse, og den var med afstand den værste. Efter hans hoved kolliderede med en modstanders knæ under en træningskamp, blev han følelsesløs i højre side, der nu er fyldt med metal.

Hans nerver voksede ikke sammen, og han fik indopereret et net for at holde øjet oppe i en operation, der skulle have taget tre timer.

Den tog otte.

Det var det, der satte tårerne i gang hos hans lillebror. Rasmus Minors kæreste, den tidligere håndboldspiller Trine Bruun Andersen, var også dybt, dybt berørt af episoden.

Rasmus Minor Petersen (th.) i hovedstødsduel med Kasper Jørgensen fra Lyngby. Minor har sit karakteristiske pandebånd på, der næsten symbolsk skal beskytte ham mod yderligere hovedskader.

»Jeg troede, han skulle dø. Da jeg så ham i omklædningsrummet efter skaden, var han helt væk. Det var voldsomt at opleve. Jeg var sikker på, at nu skulle han stoppe,« forklarer hun.

Sådan gik det ikke, og Rasmus Minor kan stadig ikke slippe fodbolden helt.

Medmindre der kommer en hjernerystelse nummer fem. Det ville sætte en stopper for hans karriere, fortæller han.