Det var vist ikke helt efter planen, Denis Vavro.

FCK-forsvareren fik bragt sig på tavlen søndag aften ude mod Esbjerg, men desværre for ham og for FC København var det for et selvmål.

I en værre rodebutik af en pressituation fik Vavro sat sidste fod på bolden, inden den havnede i eget net og dermed bragte Esbjerg på 3-3.

Kampen søndag mellem Esbjerg og FC København var spækket med mål og skøre situationer.

I første halvleg, var det Esbjerg der satte sig på spillet og bragte sig på 2-0, før Robert Skov i anden halvleg fik sendt FC Københan på rette kurs.

Det var på to straffespark, hvoraf det første dog blev noteret for et selvmål, da Skov sparkede på stolpen, og bolden derfor ramte Jeppe Højbjerg i ryggen.

Men på det andet straffespark fik Robert Skov skrevet sig ind i historiebøgerne, da han tangerede Ebbe Sands målrekord på 28 scoringer på én sæson.