Manchester United, Eintracht Frankfurt, Uruguays VM-hold. Det er en profil med et stærkt cv, som er klar til at tørne ud for FC København i Superligaen efter nytår.

»FCK er en markant klub i Europa. De er altid med i de europæiske gruppespil og konkurrerer også om at være med i Champions League. Det er en klub med flotte resultater og store ambitioner,« siger Guillermo Varela til FCK’s hjemmeside.

Den 25-årige uruguayanske højre back har underskrevet en kontrakt med Superligaens førerhold, som går til sommeren 2023. En transfer, som B.T. afslørede var undervejs for en uge siden.

»Jeg har haft rigtigt gode samtaler med klubbens repræsentanter, der er rejst til Uruguay for at mødes med mig, og jeg er overbevist om, at det er en god klub for mig, hvor jeg kan udvikle mig yderligere som spiller,« siger Varela, som forklarer skiftet fra hjemlandets storhold Penarol til FCK således:

Varela får trøje nummer 2 i FCK.

»Det har været afgørende for mig at finde en sund og god klub, der har tro på mig, og som jeg deler ambitioner med. FCK skal spille med om titlerne i Danmark hver sæson og bevise, at man er den største klub. Samtidig er FCK klar til at udfordre de andre klubber i Europa, og det tiltaler mig meget.«

Guillermo Varela fik sit store gennembrud ved de sydamerikanske mesterskaber for U20-landshold i 2013, hvorefter han skiftede til Manchester United. Her optrådte han i både Premier League, Champions League og Europa League.

Under sin tid i United var han udlejet til Real Madrid, hvor han spillede på B-holdet, og Eintracht Frankfurt i Bundesligaen. Derudover har han spillet fem landskampe, og var blandt andet med Uruguay til VM i Rusland, hvor han startede inde i to kampe.

»Jeg kommer med stor ydmyghed til klubben, og jeg ved, at jeg ikke kan leve på mine tidligere klubber. Jeg skal bevise, at jeg er god nok, og det er jeg meget motiveret for,« siger Guillermo Varela.

Den talentfulde højreback tog af sted fra Uruguay mod København i fredags, og i løbet af weekenden faldt de sidste aftaler på plads, mens der bare manglede en sidste underskrift fra Penarols præsident, før FC København kunne præsentere sit nye scoop. Den er nu kommet.

Som B.T. Sport tidligere kunne fortælle, døjer Varela med en skade i læggen, og han forventes ude i mindst en måned. Og det har angiveligt været FC Københavns held, for det har holdt nogle af de helt store europæiske klubber væk.

»Han har været ude med en skade det meste af efteråret, og vi har derfor testet ham grundigt fysisk med vores læge Morten Boesen og David Cosgrave. Vi er afklarede med, at der vil vi gå 6-8 uger af opstarten, før han kan indgå på fuld kraft i træningen med resten af holdet.« siger FCK-træner Ståle Solbakken:

»Vi har fulgt ham længe og set ham flere gange live, så vi føler, at vi har et godt kendskab til ham, og vi har arbejdet over lang tid for at nå frem til det her. Han har også i hele forløbet været meget interesseret i at komme til København for at etablere sig i Europa igen, og vi ser meget frem til at arbejde sammen med ham.«