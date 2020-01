Hvis ledelsen i FC Nordsjælland i øjeblikket har dollartegn i øjnene, så er det med god grund.

Den tidligere Superliga-profil Stanislav Lobotkas skifte fra spanske Celta Vigo til italienske Napoli sender ifølge B.T.s oplysninger nemlig en stor pose penge direkte til den nordsjællandske klub.

I onsdags blev handlen efter længere tids rygter så bekræftet, og det vækker stor glæde hos FC Nordsjælland.

»Vi er først og fremmest super glade på hans vegne, for han er en spiller, vi kunne se havde et voldsomt stort potentiale, og vi glæder os over, at det potentiale er blevet forløst, og at vi var med på en del af rejsen. Det er det, der er det vigtigste,« fortæller sportschef Jan Laursen.

Stanislav Lobotka spillede i FC Nordsjælland-trøjen fra 2015 til 2017.

Klubben kan ikke udtale sig om de konkrete beløb eller andre detaljer i aftalen, men ifølge B.T.s oplysninger sikrede FC Nordsjælland sig en videresalgsklausul på 25 procent, da de solgte Lobotka til den spanske klub i 2017.

Og præcis som italienske medier såsom Football Italia har beskrevet, har Napoli ifølge B.T.s oplysninger betalt 150 millioner kroner for den 25-årige slovakiske midtbanespiller.

I sin tid fik Celta Vigo i omegnen af 35 millioner kroner for Lobotka, og nu kan FC Nordsjælland se frem til en fjerdel af Celta Vigos profit, der ligger på 115 millioner kroner.

Ifølge B.T.s oplysninger betyder det, at Farum-klubben modtager lige under 30 millioner kroner over de næste fire år.

Men selvom klubben ikke kan kommentere på den aftale, der i sin tid blev indgået, så understreger de, at det økonomisk set har været en god handel for FCN, da de i 2017 sagde farvel til en af deres allerstørste profiler.

»Det var også en væsentlig investering, da vi hentede ham, så det er selvfølgelig glædeligt for alle involverede. Når man laver nogle investeringer, vil man selvfølgelig gerne have, at det går godt både sportsligt og økonomisk, og det er sket i den her sag.«

»Og så ændrer det ellers ikke noget på vores planer, for vi har efterhånden en del erfaring med de her ting. Vi glæder os over det, men ellers er det 'business as usual', og så glæder vi os over, at det giver endnu mere optimisme i forhold til, at vi er på rette vej.«

FC Nordsjælland starter forårssæsonen op den 16. februar, når de i Superligaen får besøg af AC Horsens.