Mustafa Amini går nok og smiler ekstra stort denne weekend.

For AGF-spilleren kan nu kalde sig for far. Det afslører han selv i et opslag på sin Instagram-profil.

'Velkommen til verden vores lille prinsesse. Din mor gjorde et fantastisk stykke arbejde, og alt er godt.'

Sådan skriver han i opslaget, hvor han har delt et billede af den lille familie, som altså nu er blevet beriget med en datter.

AGF spiller først denne rundes Superliga-kamp mandag, men om det bliver med den nybagte far i truppen, kommer først frem senere.

Mustafa Amini kom til Aarhus-klubben tilbage i 2016, og han har de sidste sæsoner været en af holdets store profiler.

Hans kontrakt med klubben udløber den 30. juni 2020. Derfor har han siden januar kunnet forhandle med andre klubber om en fremtidig kontrakt, ligesom han dog stadig har mulighed for at forlænge med AGF.

Han kom til klubben fra Randers FC, der hentede ham fra Borussia Dortmunds andethold i 2015.