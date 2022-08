Lyt til artiklen

FC København fik en klækkelig derby-bøde, men i kendelsen glimrede én ting ved sit fravær.

De danske mestre blev straffet efter derbyet mod Brøndby, fordi der både dukkede pyroteknik og et banner op med budskabet om, at 'All Cops Are Bastards' (Alle i politiet er svin, red.).

FC København tog selv skarpt afstand til den meget omtalte melding på tifoen, men klubben udtrykte også, at andre bannere var dybt problematiske.

Blandt andet var der – igen – et banner, der henviste til den frygtelige sag, hvor en Brøndby-hooligan har begået utallige overgreb og siden er blevet idømt kongerigets hårdeste straf, nemlig forvaring.

»De bannere, der handler om en meget tragisk sag med mange ofre og pårørende, finder vi helt utilstedelige,« sagde FCK-direktør Jacob Lauesen i klubbens evaluering.

»Vi har for flere gange afholdt møder med fanrepræsentanter og gjort vores holdning omkring den sag meget klar, mens vores SLO Team løbende har fulgt op omkring det, og flere gange lykkedes med deres arbejde for at undgå, at der kom bannere op.«

»Der er intet underholdende i den sag, der har ofre og pårørende, der på ingen måde fortjener at se den slags. Vi vil gøre alt i vores magt for, at det ikke gentager sig.«

Men spørgsmålet er så, hvorfor det banner ikke er blevet sanktioneret af DBUs Disciplinærinstans?

Det siger reglerne I de disciplinære bestemmelser står der således: 'Såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i § 4a, kan den pågældende klub straffes med bøde.' I § 4a står der: 'Offentlige udtalelser, der kan fornærme værdigheden eller integriteten af et land, en privatperson eller en gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, handicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller enhver anden grund, kan straffes.'

B.T. fangede disciplinærinstansens formand, Jens Hjortskov, for en forklaring.

Er der en grund til, at det banner ikke er med i jeres vurdering?

»Nej, det er der ikke. Vi har vurderet omstændighederne, og det, der fremgår af kendelsen, er det, vi har lagt vægt på. Vi kigger på, hvad vi kan sanktionere, og det er jo ringeagtsytringer efter de disciplinære bestemmelser. Og det er i dette tilfælde rettet mod et politisk statement, om jeg så må sige,« siger han med henvisning til det politi-kritiske banner.

»Det er det, vi har hjemmel til at straffe.«

Men der står vel i de disciplinære bestemmelser, at såfremt tilskuere med tydeligt klubtilhørsforhold fremkommer med tilråb, fremviser bannere med slogans, ord eller tegninger med et indhold som nævnt i § 4a, kan den pågældende klub straffes med bøde?

»Ja, så skal du op i § 4a.«

Ja, og er der ikke nogen af de 'foragtende, diskriminerende eller krænkende ord', hvor det falder ind under?

»Nej, ikke efter hvad vi har vurderet.«

»Der var en kendelse i sidste sæson, hvor det her '13.12' indgik (All Cops Are Bastards-budskabet, red.). Vi kan sanktionere den slags ringeagtsytringer, der findes i § 4a, og det er det, vi har gjort. Det begrænser sig til det, der har stået på tifoen. Så det er et hjemmelsspørgsmål.«

FCK har selv kaldt det 'utilstedeligt'...

»Ja, det er rigtigt. Det er det også, men vi er nødt til at holde os til det, som vi kan sanktionere efter reglerne, og det er politiske statements som sådan. Og det er det, vi har gjort.«

Men der står jo 'krænkende ord'...

»Jeg kan ikke sidde og diskutere indholdet i en kendelse med dig på den her måde.«

»Vi har lagt til grund, og vi har sanktioneret på den tifo. Sådan er det, og den er ikke så meget længere. Det er det, vi har hjemmel til i forhold til reglerne.«

»Vi kan ikke sidde og sanktionere alle mulige andre ytringer – som vi gerne ville. Vi kan ikke sidde og opfinde reglerne, for de er nu engang, som de er.«

Har I været inde at vurdere banneret eller hvad?

»Vi har sanktioneret tifoen. Jeg tror ikke, jeg kan sige det mere tydeligt.«

Og så spørger jeg til andre bannere.

»Og så siger jeg, at jeg ikke kommer til at dele vores overvejelser med dig. De er fortrolige. Det, der er sanktioneret, er det, der fremgår af kendelsen. Det er det, vi mener, vi kan sanktionere efter reglerne.«

FC København spiller onsdag aften en altafgørende kamp om deltagelse i Champions League-gruppespillet mod tyrkiske Trabzonspor.

