Michael Tykgaard så det ikke.

Men Randers-angriber Emil Riis fik på tydelig vis snydt sig til en scoring i superligakampen mod Brøndby.

Emil Riis blev tidligt i første halvleg sendt i dybden i en løbeduel mod Brøndbys Paulus Arajuuri.

De to duellanter var en i tæt kamp om at nå bolden først, og her nåede Emil Riis først på – men kun, fordi han puffede bolden videre med hånden med fuldt overlæg.

Paulus Arajuuri appellerer for hånd på bolden. Foto: Bo Amstrup Vis mere Paulus Arajuuri appellerer for hånd på bolden. Foto: Bo Amstrup

Han rundede Paulus Arajuuri, der efterfølgende appellerede kraftigt for hånd på bolden. Og på den langsomme gengivelse var det heller ikke svært at se Riis' ugerning.

Kampens dommer, Michael Tykgaard, så desværre ikke, det tydelige frispark til Brøndby ikke blev dømt. I stedet kunne Emil Riis drible alene ned mod Marvin Schwäbe og sende bolden i nettet. Se situationen øverst i artiklen.

Brøndby reagerede dog bare minuttet efter med en scoring ved tyske Dominik Kaiser.

