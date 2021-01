AGF-profilen Nicklas Backman har pådraget sig en alvorlig knæskade, der holder ham ude resten af 2021.

Han kom til skade på AGF's træningslejr i Skagen, og det står så slemt til, at han er færdig for i år, skriver AGF i en pressemeddelelse.

»Vi føler alle med Backman. Han er en vigtig del af vores trup og vi er kede af det på hans vegne – det er så uheldigt som det kan være,« siger cheftræner David Nielsen.

Den 32-årige svensker forlængede ellers sin kontrakt med AGF kort før jul, så den løber frem til 2022.

Backman håber at kunne kæmpe sig tilbage. Foto: Henning Bagger Vis mere Backman håber at kunne kæmpe sig tilbage. Foto: Henning Bagger

Dermed ser det hans AGF-fremtid ikke alt for lovende ud, hvis han skal sidde ude i hele 2021.

Selv holder han dog håbet oppe.

»Jeg er fast indstillet på, at jeg skal tilbage på banen, og jeg går ind til det kommende forløb med optimisme og arbejdsomhed. Jeg har før kæmpet mig tilbage fra alvorlige skader, så det her skal jeg nok også komme igennem,« lyder det fra svenskeren, der dog indrømmer, det var en svær pille at sluge.

»Jeg kom uheldigt afsted med en forkert bevægelse under træning – uden nogen af mine holdkammerater var i nærheden. Så det er så uheldigt som det kan være og det er naturligvis en tung besked at få,« siger han.