Tirsdag aften klokken 23.59 udløb fristen for Lyngby Boldklub i forhold til at udbetale januar-lønnen til klubbens spillere.

Den blev som ventet ikke overholdt.

Dermed står det spillerne frit for at rive deres kontrakter over og forlade klubben. Ifølge BT’s oplysninger er der da også allerede nu et stort spil i gang i forhold til at lokke de største Lyngby-profiler væk fra den synkende skude.

Særligt den 27-årige playmaker Mikkel Rygaard, som længe har været en attraktiv Superliga-profil, er der kamp om hos sidste års bronzevindere. En 'budkrig' skulle være i gang om Lyngby Boldklubs nok vigtigste offensiv-spiller.

Forlader han og andre profiler klubben, vil det være en sand bombe, som kan smadre klubbens muligheder for at overleve foråret.

Se Mikkel Rygaard score et vidunderligt mål for Lyngby i videoen over artiklen

Som det ses på listen herunder er det ikke voldsomme lønninger, Lyngbys spillere får, hvorfor det vil være attraktivt for eksempelvis konkurrende klubber i Superligaen at gå på strandhugst i klubben.

Udvalgte Lyngby-profilers lønninger Mayron George, 24 år, angreb: ca. 100.000 kr. *

Mikkel Andersen, 29 år, målmand: ca. 90.000 kr.

Jeppe Kjær, 32 år, angreb: ca. 70.000 kr.

Jesper Christjansen, 30 år, midtbane: ca. 70.000 kr.

Mikkel Rygaard, 27 år, midtbane: ca. 70.000 kr.

Martin Ørnskov, 32 år, midtbane: ca. 65.000 kr.

Michael Lumb, 30 år, forsvar: ca. 65.000 kr.

Thomas Sørensen, 33 år, forsvar: ca. 55.000 kr.

Mathias Tauber, 33 år, forsvar: ca. 55.000 kr.

Jeppe Brandrup, 32 år, forsvar: ca. 50.000 kr.

Bror Blume, 26 år, midtbane: ca: 45.000 kr. Der er tale om månedsløn. Afhængigt af bonusser og lignende kan lønningerne vist her på listen svinge. Det er BT's kilder, der informerer om månedslønnens størrelse på spillerne. * Mayron George er på leje fra Randers FC

Spillerforeningen og Spillerrådet har ellers anbefalet spillerne, at de ser tiden an ugen ud i forhold til om Lyngbys Boldklubs ejere kan finde investorer, der kan redde klubben. Hele førsteholdstruppen i Lyngby Boldklub er da også mødt op til onsdagens formiddagstræning, der foregår på en kunstgræsbane nær Lyngby Stadion, skriver Ritzau.

Men ifølge BT’s oplysninger er der forståelse i truppen for, at der er spillere, der kan ryge i svinget inden en eventuel redning er kommet i stand.

Der er, som BT tidligere har beskrevet, flere potentielle bejlere i spil, herunder den store engelske traditionsklub Aston Villa.

Svenske Simon Strand, som kom til Lyngby Boldklub i det netop overståede transfervindue, har ifølge det svenske medie Dalarnas Tidningar allerede lavet en aftale med den nyoprykkede Allsvanskan klub Dalkurd.

Spørgsmålet er nu, om hvor mange flere af spillerne, der har tålmodighed til at vente og se, om der kommer en løsning, der kan redde klubben, eller om de vi lade sig friste af lokkende tilbud fra andre klubber? Det eneste et klubskifte kræver er en dispensation fra DBU

Lyngby Boldklub skal efter planen åbne forårssæsonen i Superligaen søndag mod Brøndby, men afviklingen af den kamp svæver stadig i det uvisse så længe, at der ikke er en afklaring på klubbens fremtid.

Status i Lyngby lige nu Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 23.59

Fristen for, hvornår Lyngby skal udbetale løn til spillerne, udløber. Dermed kan spillerne fra midnat onsdag den 7. februar rive deres kontrakter i stykker og forhandle med andre klubber. Spillerforeningen opfordrer dog spillerne til at blive i Lyngby til fredag, fordi der føres seriøse forhandlinger med forskellige parter.