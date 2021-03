De tomme tribuner på Brøndby Stadion gør ondt langt ind i sjælen på direktør Ole Palmå i en tid, hvor klubben fører Superligaen og kan vinde mesterskabet for første gang i 16 år.

Det siger Brøndbys direktør i dette interview med B.T.

»Vi begræder, at vores fans ikke er på stadion. For det første fordi vi føler med dem, når nu Brøndby er i denne her situation. Der venter et rigtig spændende mesterskabsspil for os. Det er de her kampe, som vores fans' hjerter brænder for. At de ikke kan få de oplevelser på stadion, er vi kede af,« siger Ole Palmå.

Antiklimakset er til at få øje på i Brøndby. På nær sæsonen 2018, hvor holdet smed guldet i en vanvidskamp ude mod AC Horsens, har den hårdt prøvede Superliga-kæmpe ikke været så godt kørende i mange år som nu.

Alexander Zorniger og Brøndby tabte reelt mesterskabet i Horsens i 2018. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Alexander Zorniger og Brøndby tabte reelt mesterskabet i Horsens i 2018. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Men opturen er uden de fans, som ellers har stået last og brast med Brøndby, selvom klubben har leveret skuffende resultater, flere dundrende millionunderskud og til tider kaotiske tilstande.

Og det er smertefuldt, forklarer Ole Palmå

»Vi har ikke været så forvente med at føre ligaen, og det er selvfølgelig enormt ærgerligt, at vores fans ikke er der. Men det er vigtigt for mig at understrege i forhold til at få fansene tilbage, at vi ikke lægger op til, at der skal kunne være udsolgte kampe på stadion,« siger han og fortsætter:

»Men vi mener, at det er ulogisk og trist, at der ikke bare er en del af denne her fanskare, som kan få lov at være en del af det her, når nu vi kan afvikle det forsvarligt.«

Ole Palmå er direktør i Brøndby IF. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ole Palmå er direktør i Brøndby IF. Foto: Nils Meilvang

Selvom regeringen torsdag valgte at hæve det udendørs forsamlingsloft fra 25 til 50 personer, så var der ingen håndsrækning til de danske Superliga-klubber om igen at åbne for fans på stadion.

Den beslutning møder hovedrysten i Brøndby.

»Vi er enormt frustrerede over, at der ingen bevægelse er i forhold til at få vores fans tilbage på stadion. Vi er meget uforstående over, at man ikke har lært noget af det seneste års tid,« siger Ole Palmå.

Han henviser til, at Brøndby og de øvrige klubber i Superligaen har bevist, at de kunne afvikle kampe forsvarligt med 500 tilskuere fordelt i lukkede afsnit – uden at det gav smitte.

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men man kan modsat sige, at det må være fair nok, at også Superligaen må holde for det her forsigtighedsprincip, som gælder under coronapandemien?

»Men kan du så forklare mig, hvorfor at dét, som beviseligt ikke smitter, udgør en risiko? Det er det, der er min anke. Hvorfor ikke se på det konkret og baseret på de positive erfaringer, vi gjorde os?« spørger Brøndby-direktøren.

Ét er, at Brøndby savner klubbens fans til at bakke spillerne op i jagten på det danske mesterskab.

Noget andet er de økonomiske konsekvenser, som nedlukningen har for i forvejen pressede Brøndby, der for nylig præsenterede et nyt, stort millionunderskud i årsregnskabet.

(Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Ole Palmå forklarer, at det koster Brøndby millioner af kroner i tabte indtægter, hver eneste gang spillerne går på banen.

Indtægter, som netop nu med den aktuelle optur kunne have lagt et solidt fundament for klubben i fremtiden.

»Det har også en kæmpe, negativ, økonomisk konsekvens for os. Da vi stod i en tilsvarende situation i 2018 og lå godt til, havde vi et udsolgt stadion. Lige nu mister vi millionindtægter og adskillige millioner hver eneste kamp, som vi afvikler uden tilskuere,« lyder det fra Ole Palmå.

En situation, som gør ondt på både kort og langt sigt.

»Der er tab på den korte bane. Men det er præcis i denne her situation, hvor vi har et udstillingsvindue på langt sigt. Vi tegnede så mange partnerskaber i 2018, som jo er indtægter, vi skal leve af fremover. Derfor gør det her lige nu også langsigtet økonomisk skade. Det gælder både for Brøndby og dansk fodbold generelt,« slår han fast.

Ole Palmå er kæreste med Sophie Løhde (V). Han afviser, at hans bøn om tilskuere på stadion hænger sammen med forholdet Venstre-politikeren. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ole Palmå er kæreste med Sophie Løhde (V). Han afviser, at hans bøn om tilskuere på stadion hænger sammen med forholdet Venstre-politikeren. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Ole Palmå kalder situationen trist for Brøndby-spillerne, som, han mener, fortjener og savner opbakningen på lægterne i guldjagten.

Skulle det ende med en decideret mesterskabskamp hjemme på Brøndby Stadion, kan klubbens direktør ikke overskue, at det ville ske for tomme tribuner.

»Det her skaber minder for livet. Det er de øjeblikke, som fodbold kan og lever af. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i ligaen, for der er mange kampe tilbage.«

»Men uanset hvad er det de øjeblikke, det hele handler om. Og for hver dag, der går uden fans, bevæger vi os ind i en situation, som kan være skadelig for fodbolden på lagt sigt,« advarer Ole Palmå.

Brøndbys direktør danner privat par med den fremtrædende Venstre-politiker Sophie Løhde, som politisk presser på for en større genåbning af Danmark end den, regeringen og dets støttepartier har flertal for.

Ole Palmå afviser dog på det kraftigste, at hans bøn om fans på stadion hænger sammen med hans samlevers politiske ståsted i debatten.

»Det her har intet med politik at gøre. Det her handler om, at vi er en presset branche, som lider. Det handler om fans, oplevelser og økonomi. Vi har bevist, at vi kan afvikle på sikker vis,« siger Ole Palmå.