Han var et stort smil, da han kom vandrende til mixedzone med tre liter Carlsberg-øl i favnen. For anden kamp i træk var Michael Santos nemlig afgørende for FCK, og søndag aften blev han af hjemmeholdets fans kåret til kampens spiller.

»Jeg er rigtig glad for, vi gik videre (i Europa League efter en samlet sejr over Celtic, red.), og jeg er også rigtig glad for sejren i dag,« sagde Michael Santos gennem en tolk efter kampen, som FCK vandt med 3-2.

To mål satte han ind mod nordjyderne, og det var da også noget, der fik smilet frem hos angriberen.

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad, for jeg har følt mig lidt gemt væk i de andre kampe, hvor det ikke er blevet til mål. Nu har jeg markeret mig både mod Celtic og i Parken. Det er fedt,« sagde Michael Santos, der også satte lidt ord på sit temperament.

For det kommer tydeligt til udtryk både på banen, men også når han scorer, hvor han brøler sin jubel ud for fuld kraft.

»Det er en del af min personlighed. Hver spiller han sin personlighed, og det er sådan, jeg udtrykker mig i kampene, og det kommer også til syne på andre måder, som vi så det i torsdags,« sagde Michael Santos.

Efter torsdagens kamp mod Celtic kom han ikke kun i fokus for sin scoring, for selve jubelscenen ved Pep Biels mål fik sidenhen et efterspil. Politiet valgte nemlig at sigte Michael Santos for at overfalde en betjent. Men den sag tager han umiddelbart ikke så tungt.

»Jeg er ikke bekymret,« sagde Michael Santos, der ellers ikke havde yderligere kommentarer til episoden.

Ståle Solbakken er umiddelbart ikke bekymret for politisagen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken er umiddelbart ikke bekymret for politisagen. Foto: Liselotte Sabroe

Det var heller ikke mange ord, FCK-manager Ståle Solbakken havde at sige om episoden, men der faldt dog en kæk kommentar fra nordmanden.

»Jeg tror, politimanden overlevede,« sagde han, trak let på smilebåndet og tilføjede, at han ikke tror, episoden har påvirket Michael Santos.

Episoden, som Michael Santos er sigtet for, fandt sted, da Pep Biel satte bolden i kassen til 2-1 i det 85 minut. Her løb Pep Biel, Michael Santos og resten af FCK-holdet om bag målet for at juble med de medrejsende fans.

Det satte vagterne på Celtic Park dog en stopper for, og der opstod noget tumult, hvor man kunne se, at Santos skubbede til en betjent, så han væltede.