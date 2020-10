Viktor Fischer spillede ligesom resten af FCK-holdet en flot kamp, da det søndag aften blev til sæsonens første Superliga-sejr - 3-2 hjemme over FC Nordsjælland.

Den tidligere landsholdsspiller har ellers været udsat for heftig kritik for sine præstationer i denne sæson. Blandt andet her i disse spalter, hvor der er blevet sat spørgsmål ved, om han overhovedet har niveauet længere.

Og det var også denne kritik, som B.T. fremlagde for Viktor Fischer efter søndagens kamp.

Hvad er det, du har manglet? Fysik, selvtillid eller noget helt tredje?

»Øh, jeg ved ikke, om du har bemærket det? Men jeg har altså været ude i 10 måneder med en skade. Jeg har spillet fem kampe på et hold, der ikke har fungeret - så det er helt sikkert det, der har manglet hos mig!«

Superliga-profilen indrømmede, at der har været et stort pres på FCK-spillerne efter en katastrofal Superliga-start og en kikset Europa League-kvalifikation.

»Ja, selvfølgelig har det været krise. Der er krise i København, når man taber to kampe i træk. Og i Vejle (2-2, red.) føltes det også som om, at vi tabte.«

»Så der har været krisestemning, og det er der tildels stadig også. Men det her giver da håb.«

FC Københavns Carlos Zeca, FC Københavns Viktor Fischer og FC Nordsjællands Mohammed Diomande under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Parken i København, søndag den 4. oktober 2020. FCK vandt kampen 3-2. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns Carlos Zeca, FC Københavns Viktor Fischer og FC Nordsjællands Mohammed Diomande under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Nordsjælland i Parken i København, søndag den 4. oktober 2020. FCK vandt kampen 3-2. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var Viktor Fischer, der fremtvang straffesparket, der førte til Jonas Winds afgørende 3-2-scoring. Men først efter, at VAR havde ændret dommerens oprindelige dom.

»Jeg er rigtig glad for det, for den var ikke blevet dømt ellers. Det var et klokkeklart straffespark. Så i dag fungerede systemet godt.«

Og i den helt anden grøft - Viktor Fischer kan se frem til, at hans to tidligere klubber, Ajax og FC Midtjylland, snart tørner sammen i Champions League.

Og der er ingen tvivl om, hvor hjertet ligger i de kampe.

»Klart i Ajax. Klart i Ajax! Det ligger klart i Ajax!!«



»Men jeg under FCM successen. De drømte om det, dengang jeg var U17-spiller i klubben. De har store ambitioner, og jeg synes, det er fantastisk, at der kommer flere gode danske hold.«