Flere strenge at spille på.

Længe har FCK været kendt for at spille fodbold på en karakteristisk måde med to store boksangribere og en masse indlæg, som skulle slås ind på de hovedstødsstærke herrer i feltet.

Men skal man tro FCK-stjernen Viktor Fischer, er de dage ovre. Hovedstadsholdet har flere strenge at spille på, og profilen lader til at være henrykt.

»Vi har en masse forskellige ting at spille med og spiller nok en blanding af forskellige stilarter, som er enormt interessant. Jeg synes, at den måde, vi spiller på, er super sexet,« siger manden med rygnummer syv.

(ARKIV) FC Københavns Viktor Fischer jubler efter superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019. FC København har uden at imponere spillemæssigt indledt mesterskabsspillet med tre sejre, og torsdag kan en sejr over FC Midtjylland bringe guldet tæt på FCK. Det skriver Ritzau onsdag den 17. april 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) FC Københavns Viktor Fischer jubler efter superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 14. april 2019. FC København har uden at imponere spillemæssigt indledt mesterskabsspillet med tre sejre, og torsdag kan en sejr over FC Midtjylland bringe guldet tæt på FCK. Det skriver Ritzau onsdag den 17. april 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ændringen i spillestilen handler i høj grad om, at FCK har fået samlet et hold af spillere, som besidder mange forskellige offensive kvaliteter.

»Vi har flere tekniske spillere nu. Vi har en trussel i Robert (Skov, red.) uden for feltet, vi har gode kombinationsspillere i Jonas Wind og Rasmus Falk. Både omkring og inde i feltet. Så har vi N'Doye, som er utrolig stærk,« forklarer Viktor Fischer.

Flere af FCK's offensive esser har overrasket positivt. Et af dem er Dame N'Doye, som FCK hentede i sommeren 2018 på en fri transfer. Den 34-årige senegaleser har scoret hele 21 superligamål i sæsonen.

»Det var oprindeligt plan B at skyde bolden op mod N'Doye, men nu er det nærmest blevet plan A,« forklarer Viktor Fischer med et smil på læben.

Tilsammen har han, Robert Skov og Dame N'Doye scoret 56 superligamål i sæsonen, men især spillernes forskellighed mener han er en gevinst.

»Jeg kan både nyde, at N'Doye tager den ned, vender rundt med to mand og tæsker den i mål, eller at han stiger til vejrs. Men jeg elsker også kombinationsfodbold og gode mål og gode detaljer, som vi også står for.«

Også tilskuere og fodboldiagttagere får noget ud af at se på FCK, siger han.

»Vi bruger hinanden rigtig godt. De mål, som N'Doye scorede mod FC Midtjylland, er eksempler på, hvad han lige præcis kan. Og når Rasmus Falk laver mål, er de som oftest utroligt smukke, fordi det er det, han er god til. Det er en fantastisk ting at have forskellige spillere, der kan forskellige ting og kan give publikum noget forskelligt.«