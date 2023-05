»Det her gør mig både trist og vred. Maskerede, voldelige hooligan-typer, som slås på en togstation ved højlys dag. Mens almindelige mennesker står midt i det hele.«

Sådan lyder det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S), der i et opslag på Facebook langer ud efter de voldelige fans, som stødte sammen på Glostrup Station lørdag aften.

På videoer på sociale medier kan man se, hvordan en ældre kvinde bliver væltet omkuld midt under urolighederne, der eskalerer lynhurtigt, hvor flere personer bliver ramt af slag og spark af fans iklædt FC Københavns og Brøndby IFs klubfarver.

»En ældre dame, som skulle med toget væltes bl.a. omkuld! Hvad pokker tænker de mennesker på? Det kan ikke siges kraftigt nok. Vold, overfald og hærværk har intet med fodbold at gøre. Hooliganisme skal simpelthen helt væk fra dansk fodbold. Det skal ikke finde sted, hverken før, under eller efter kampe,« skriver ministeren videre i opslaget.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Justitsminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Liselotte Sabroe

Københavns Vestegns Politi meldte til B.T. søndag morgen, at der endnu ikke er nogle anholdte i sagen. Politiet ankom til stationen kort efter hændelserne og fik registreret flere personer og sikret videoovervågning fra DSB.

Både FC København og Brøndby IF har fordømt det voldelige sammenstød, som Brøndby kalder for »utilstedeligt« og FCK kalder »komplet idiotisk.«

»Et meget bredt politisk flertal har allerede aftalt at stramme reglerne og give politiet og klubberne flere værktøjer for at komme problemerne til livs. Det handler om bedre mulighed for at uddele karantæne, hjælp til kontrollører og meget andet.

Men hvis der er behov for mere, så er jeg bestemt ikke afvisende. For der her skal stoppes. Hvis ikke de voldelige typer kan opføre sig ordentlig, så er vi klar til at stramme endnu mere op,« melder justitsminister Peter Hummelgaard.

Siden 7. august har fansene fra de rivaliserende klubber ikke kunne have fans fra begge klubber til et derby på grund af tidligere uroligheder, der førte til et midlertidigt forbud.

Opgøret på Brøndby Stadion bliver for første gang siden sommeren 2022, at der kommer fans fra begge grupperinger til et derby.

Det er en kamp, der bliver fløjtet i gang klokken 16, som du selvfølgelig kan følge tæt på bt.dk.