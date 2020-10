Der var mange FC København-fans, der på transfervinduets sidste dag brød ud i jubel, da Mathias 'Zanka' Jørgensen i de døende minutter skrev under på en lejeaftale og vendte hjem.

Men de var ikke de eneste, der jublede. FCK's Viktor Fischer kan heller ikke få armene ned over, at han nu skal dele omklædningsrum med den dygtige forsvarsspiller.

»Jeg glæder mig sindssygt meget til at spille sammen med en af mine allerbedste venner,« siger en tydeligt begejstret Fischer.

»Jeg tror, at Mathias kommer til at blive en kæmpe styrke for os. Én ting er hans fodboldmæssige egenskaber, en anden ting er hans lederegenskaber og den måde, han kender klubben ind og ud på. Han kan give et boost til meget mere end bare et fodboldhold. Han er meget, meget vigtig for os. «

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

De to rutinerede stjerner kender hinanden aldeles godt fra landsholdet, og begejstringen er der ikke kun, fordi FC København nu henter en markant profil ind, der fra dag ét kan være med til at styrke holdet.

På et helt personligt plan ser 26-årige Viktor Fischer også frem til, at de to venner nu kan bruge mange flere timer sammen, når de for første gang i karrieren har bopæl i samme by.

»Jeg glæder mig sindssygt meget til at se ham meget oftere, end jeg har gjort de sidste mange år.«

Viktor Fischers første opgave med 'Zanka' som holdkammerat er AaB, der gæster Parken søndag.