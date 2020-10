Fire på stribe.

Brøndby stormer af sted i Superligaen.

Uden den store økonomi, med en snæver trup og en stamme, der tæller flere unge talenter, har Brøndby formået at tage fusen på alt og alle med en formidabel sæsonstart.

Mod Randers kæmpede Brøndby med alt, hvad de havde, og da slutfløjtet lød, kollapsede spillerne af træthed efter Randers' stormløb for en udligning i 2-1-sejren.

Brøndby's cheftræner, Niels Frederiksen, i 3F Superliga-kampen Randers FC mod Brøndby IF på Cepheus Park Randers, fredag 2. oktober 2020. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndby's cheftræner, Niels Frederiksen, i 3F Superliga-kampen Randers FC mod Brøndby IF på Cepheus Park Randers, fredag 2. oktober 2020. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Brøndbys Jesper Lindstrøm jubler over den store fight, spillerne leverede med et hold, der indtil videre kun havde hentet den tidligere FCK-spiller Andrija Pavlovic til i dette transfervindue.

»Det vidner om et hold, der vil kæmpe for hinanden. Man kan bruge så og så mange penge på at hente spillere, men hvis man ikke arbejder sammen ... Det føler jeg, vi gør. Da jeg brænder en kæmpe chance, og Randers får en stor kontra, er der alligevel 10 mand bag mig, der bare kæmper. De ved, jeg har deres ryg, hvis der er noget. Det er vigtigere end at købe spillere for flere millioner.«



Hvordan er det at være Brøndby-dreng i øjeblikket, mens I topper tabellen – og samtidig kører det ikke på skinner for jeres største rivaler FCK?

»Som jeg har sagt så mange gange, så gider jeg ikke tale om dem, vi spiller imod. Jeg fokuserer på os selv. Og selvfølgelig er det skønt, vi ligger i toppen med maksimumpoint. At vi kan hive 12 point hjem i fire kampe, det er sgu stærkt,« siger Lindstrøm, der tror på, at Brøndby kan holde ved.

»Jeg føler, hvis vi kan levere sådan en mandfolkepræstation hver kamp og så få vores spil lidt mere med, så ligger vi med til at spille om noget. Men vi har kun spillet fire kampe, der er lang vej endnu. Man vil altid spille med i toppen, og jeg tør ikke drømme om medaljer nu. Der er mange kampe endnu,« siger han.



Brøndby-træner Niels Frederiksen er selvsagt veltilfreds med sæsonstarten, og selv om transfervinduet lukker mandag, er han ikke meget for at løfte sløret for, om Brøndby er tættere på at hente den venstreback, man drømmer om.

»Jeg tror ikke, man skal forvente noget i den her branche, men det er noget, vi har sagt, vi arbejder på og kigger på. Men vi gør det kun, hvis vi finder den rette kvalitet til den rette pris. Det blev et kedeligt svar, men det er sandheden. Vi vil være sikre på, at vi får noget, hvor pris og kvalitet passer. Og gør vi ikke det? Så spiller vi med de spillere, vi har. Det er sådan set gået okay indtil nu,« siger Frederiksen, der var glad for at se sit hold give alt, hvad de havde.

»Det blev en fighterindsats i anden halvleg. Men det er jeg tilfreds med. Knægtene derinde giver alt, hvad de har i hver eneste situation. Og det var der behov for. Vi har på ingen måde kontrolleret vores kampe, men så må vi vise nogle andre kvaliteter, som vi gør i dag.«

Brøndby kan nu gå på landskampspause, velvidende at de stadig topper Superligaen, når de 18. oktober møder Sønderjyske på udebane.