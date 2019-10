18 sekunder med Nicklas Bendtner i hovedrollen.

Mere skulle der ikke til for bilproducenten Opel Danmark, før de for alvor er kommet på mange danskeres læber i den forgangne uge.

Opel Danmarks korte reklamefilm, hvor FCK-fodboldstjernen medvirker, har fået 'overvældende' respons, siger marketingdirektør Marianna Sabotkovska til Finans.

»Responsen har været overvældende og nærmest udelukkende positiv,« lyder det.

Nicklas Bendtner. Superliga Brøndby - FCK Fans og fodbold før, under og efter kampen på og omkring Brøndby Stadion. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nicklas Bendtner. Superliga Brøndby - FCK Fans og fodbold før, under og efter kampen på og omkring Brøndby Stadion. Foto: Nils Meilvang

Ifølge Finans er reklamen med Bendtner blevet set flere end 100.000 gange på forskellige sociale medier, og den har genereret mere end 1.500 kommentarer siden starten af denne uge, hvor den kom ud.

Dette har blandt andet medvirket til, at trafikken på Opel Danmarks hjemmeside er steget betragteligt.

I reklamefilmen viser 31-årige Nicklas Bendtner sig fra sin selvironiske side.

Her ser man en bilforhandler lokke Bendtner ud ad bagdøren af butikken. Han låser døren, efter fodboldstjernen har bedt om at kigge på en Opel: For 'ikke alle er fornuftige nok til en Opel', forklarer reklamen med et glimt i øjet.

Nicklas Bendtner er valgt til reklamen, da han på mange måder i sin opførsel er en modsætning til Opel, som af mange danskere betragtes som en 'fornuftig' bil.

Den tidligere landsholdsangriber har blandt andet en voldsdom, er kørt galt og har mistet sit kørekort på grund af spirituskørsel. Det er denne kontrast, som reklamen spiller på.

Det forklarer Marianna Sabotkovska fra virksomheden K.W. Bruun Import, der står bag Opel, Peugeot og Citroën i Danmark, til Finans.

Aftalen med Opel kommer en smule uventet, eftersom FC København har en sponsoraftale med Audi. Men aftalen med Opel var allerede på plads, inden han skiftede til hovedstadsholdet.