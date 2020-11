Kan Brøndby vinde guld i år?





Det mener guldfuglen Jesper Lindstrøm i hvert fald.

Brøndby topper Superligaen efter mandagens 4-1-sejr over Lyngby.

»Vi har spillet ti kampe, og jeg synes, det er går rigtigt godt. Så selvfølgelig er vi kandidat, når vi ligger nummer et. Men der er mange kampe endnu, og meget kan ske, men lad os håbe, vi kan få hevet de point hjem, så vi kan spille med om medaljer,« siger han og fortsætter:

»Vi spiller med et ungt hold, og man var lidt skeptisk i starten. Men jeg synes sgu, det fungerer. Man kan se på vores anden halvleg, at vi har det godt sammen på banen. Og det er hundrede procent, fordi vi også får lavet nogle ting udenfor banen og får styrket vores fællesskab.«

Lindstrøm kom selv på tavlen to gange og er nu delt topscorer i Superligaen med syv kasser.

Brøndby-træner Niels Frederiksen fortæller selv, at han gav spillerne en skideballe i pausen, men han var selvfølgelig godt tilfreds med sin måltyv.

Han kan dog heller ikke lade være med stikke lidt til Lindstrøm på det første mål, som kom efter en fejlaflevering fra Lyngbys Victor Torp.



»Han var da pivheldig, var han ikke? Han er propfyldt med selvtilid og sparker på alle de muligheder, der er. Han har en god afslutningsfod. Jeg fastholder, han var heldig ved det første mål. Det andet er godt sparket ind. Han er flyvende i øjeblikket, og det er vi glade for. Det ser rigtig godt ud,« siger Frederiksen, der ikke helt spiller med på guldlegen:



»Det er ikke formentlig det mest sandsynlige scenarie, hvis du spørger bookmakerne. Men det er heller ikke fuldstændig utopi. Lige nu glæder vi os over, vi har fået 21 point i ti kampe,« siger han.

Niels Frederiksen har længe skullet forholde sig til, at kontrakten med Brøndby udløber til sommer. Blandt andet i dette store interview med B.T.. Og det er da de samme meldinger, der kommer fra chefen for Superligaens førerhold.

»Det kan være, jeg får så mange gode tilbud rundt omkring, så jeg slet ikke har lyst. Hvem ved? Nej, jeg har ikke yderligere kommentarer til den kontrakt. Andet end at vi melder noget ud, når der er noget at melde ud,« siger han og tilføjer:

»Jeg har det rigtig fint i Brøndby, det er en spændende klub, og vi har gang i et spændende projekt, som jeg synes, vi er nået langt med. Men for mig, som jeg har sagt før, at det skal være det rigtige match. Både for klubben og for mig.«

Brøndby møder i næste runde AGF.