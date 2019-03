Nogle gange går det vildt for sig, når der bliver jublet efter en scoring.

Af og til kan det også en blive en smule for vildt, og det måtte AC Horsens' holdleder Glenn Nielsen erkende søndag eftermiddag.

For da Horsens bragte sig foran 1-0 mod Brøndby, var der selvsagt jubel hos hjemmeholdet på Casa Arena.

Da bolden var gået i nettet tog han sammen med klubbens træner Bo Henriksen en jubeltur på sidelinjen, men for Glenn Nielsen endte det dog noget brat.

Brøndby kom på tavlen to gange i første halvleg. Foto: Claus Fisker Vis mere Brøndby kom på tavlen to gange i første halvleg. Foto: Claus Fisker

For han tog sig noget af en flyvetur og endte på bagdelen, hvilket du kan se i videoen over artiklen her.

Brøndby kan med en sejr sikre sig en plads i top-6, mens AC Horsens jagter vigtige point i bundstriden i søndagens runde, der er den sidste i grundspillet.

Alle kampe spilles samtidig og blev fløjtet i gang klokken 17, og de kan følges LIVE her på bt.dk.

Efter kampene bliver fordelingen af hold i nedrykningspuljerne vist på direkte tv, og også her holder vi dig naturligvis opdateret.